Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया

नितिन शर्मा | Jan 23, 2026, 03:44 PM IST
1.उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां
आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार और प्रशास ने महीनों पहले ही चारधान यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है. इसको लेकर पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्व्याल ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक की व्यवस्था पूरी तरह से अपडेट और सुरक्षित रखी जाएगी.
2.अक्षय तृतीया से शुरू होगी चारधाम यात्रा
इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से होगी. इस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार है. अक्षय तृतीय पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 24 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने की संभावना है.
3.लाखों लोग करते हैं चारधाम यात्रा
इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 11 दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन होगी. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है. वहीं इस बार चारधाम यात्रा और लंबे समय तक रह सकती है. वहीं लाखों लोग चारधाम यात्रा पर पहुंचेंगे.
4.2025 में प्रभावित हुई थी चारधाम यात्रा
पिछले साल यानी 2025 में चारधाम यात्रा कई वजहों से प्रभावित हुई थी. पहले यह यात्रा भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के कारण बाधित हुई. इसके बाद आपदा की वजह से भी बाधा उत्पन्न हुई. वहीं कई बार भारी बारिश की वजह से भी चारधाम पर निकलने यात्रियों को रोकना पड़ा
5.महीनों पहले शुरू हो जाती हैं तैयारियां
चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है. इसमें देश दुनिया से लाखों लोग गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं.
