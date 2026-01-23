Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया

1 . उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

1

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार और प्रशास ने महीनों पहले ही चारधान यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है. इसको लेकर पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्व्याल ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक की व्यवस्था पूरी तरह से अपडेट और सुरक्षित रखी जाएगी.