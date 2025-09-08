Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?
भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश
देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला
Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत
पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक
Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड
Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 08, 2025, 10:59 AM IST
1.ग्रहण और मृत्यु पंचक का प्रभाव
चंद्र ग्रहण के साथ ही मृत्यु पंचक लग रहे हैं. ग्रहण भले ही एक दिन का है, लेकिन मृत्यु पंचक 5 दिन के लिए प्रभावी होते हैं. इसके साथ ही शनि भी वक्री स्थिति में रहेंगे. ऐसे में ये स्थिति कुंभ, सिंह और तुला राशि वालों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है.
2.इस दिन से लग चुके हैं मृत्यु पंचक
मृत्यु पंचक 6 सितंबर 2025 शनिवार को सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर शुरू हो चुके हैं. इनका समापन 10 सितंबर 2025 को शाम 4 बजकर 3 मिनट को होगा.
3.कुंभ राशि
इस बार चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है. वहीं ये शनि की राशि है, जिस पर साढ़ेसाती चल रही है. ऐसे में आपको आने वाले दिनों में व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा दुर्घटना ग्रस्त हो सकते हैं. इससे बचने के लिए व्यापार में कोई फैसला बहुत सोच समझकर लें.
4.सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों पर भी मृत्यु पंचक से लेकर चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है. इसके प्रभाव से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला न लें.इसके साथ ही झगड़ा विवाद बढ़ सकता है.
5.तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला कुछ समय मुश्किल भर हो सकता है. इससे आपके परिवार में तालमेल बिगड़ सकता है. बेवजह की उलझनों में फंसे रहेंगे. आपकी मानसिक रूप से परेशानी बढ़ सकती है. नौकरी में लापरवाही न करें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.