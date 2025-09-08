Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

1 . ग्रहण और मृत्यु पंचक का प्रभाव

चंद्र ग्रहण के साथ ही मृत्यु पंचक लग रहे हैं. ग्रहण भले ही एक दिन का है, लेकिन मृत्यु पंचक 5 दिन के लिए प्रभावी होते हैं. इसके साथ ही शनि भी वक्री स्थिति में रहेंगे. ऐसे में ये स्थिति कुंभ, सिंह और तुला राशि वालों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है.