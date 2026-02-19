Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

धर्म
Nitin Sharma | Feb 19, 2026, 04:39 PM IST
1.चंद्रमा ग्रहण का पड़ेगा बुरा प्रभाव
चंद्रमा के सिंह राशि में विराजमान होने के चलते ग्रहण कुछ राशियों पर ग्रहण का बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है. इन राशियों को आर्थिक पक्ष के साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है. आइए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं, जिन पर चंद्रमा ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा.
2.भारत में भी दिखेगा चंद्र ग्रहण
होलिका दहन के दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा. ऐसे में कोई भी शुभ कार्य नहीं किये जाएंगे. वहीं गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान खास देखभाल की जरूरत है. आइए जानते हैं ग्रहण से किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.
3.कर्क राशि
चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है. ऐसे में इस राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है. कर्क राशि वालों के धन भाव में चंद्र ग्रहण के होने की वजह से इस राशि के जातकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसे में पैसों के लेनदेन में खास सावधानी बरतें. इसके साथ ही वाणी पर संयम रखें. कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लें. सेहत बिगड़ सकती है. ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मंत्रों का जप करें.
4.कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा. ग्रहण के प्रभाव से कन्या राशि वालों को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है. दुर्घटना की संभावना बनी हुई है. वहीं सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है. करियर के क्षेत्र में भी आपको संभलकर रहने की जरूरत है. ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहें. भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू करें. इससे ग्रहण के प्रभाव कुछ कम हो सकते हैं.
5.मीन राशि
साल का पहला चंद्र ग्रहण मीन राशि के छठे भाव में लगने जा रहा है. इस भाव में ग्रहण लगने से मीन राशि वालों के शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. कोई न कोई आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा. इसलिए हर काम में सावधानी बरतें. शत्रुओं से सतर्क रहें. किसी भी तरह की ठगी के शिकार हो सकते हैं. इसलिए जालसाजों से बचकर रहें. ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
