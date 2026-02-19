Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर

5 . मीन राशि

साल का पहला चंद्र ग्रहण मीन राशि के छठे भाव में लगने जा रहा है. इस भाव में ग्रहण लगने से मीन राशि वालों के शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. कोई न कोई आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा. इसलिए हर काम में सावधानी बरतें. शत्रुओं से सतर्क रहें. किसी भी तरह की ठगी के शिकार हो सकते हैं. इसलिए जालसाजों से बचकर रहें. ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें.

(Credit Image- AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

