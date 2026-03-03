Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

1 . चंद्र ग्रहण के समय

चंद्र ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद होने से लेकर खाना बनाने और खाने तक की मनाही होती है. इस दौरान चंद्रमां को देखने से चंद्र दोष लग सकता है. अगर आपकी ग्रहण के दौरान गलती से भी चंद्रमा पर नजर पड़ गई है तो कुछ उपाय करना बेहद जरूरी है. अन्यथा आप पर चंद्र का बुरा प्रभाव पड़ सकता है. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए...

