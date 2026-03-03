Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष

धर्म
1.चंद्र ग्रहण के समय
चंद्र ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद होने से लेकर खाना बनाने और खाने तक की मनाही होती है. इस दौरान चंद्रमां को देखने से चंद्र दोष लग सकता है. अगर आपकी ग्रहण के दौरान गलती से भी चंद्रमा पर नजर पड़ गई है तो कुछ उपाय करना बेहद जरूरी है. अन्यथा आप पर चंद्र का बुरा प्रभाव पड़ सकता है. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए...
2.जरूर करें स्नान
अगर गलती से भी आपकी नजर चंद्र ग्रहण पर पड़ती है तो व्यक्ति को ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए. स्नान या तो किसी पवित्र नदी में करें. अगर ऐसा संभव न होतो पवित्र नदी का जल अपने नहाने के पानी मिला लें. ऐसा करने से चंद्रदोष का प्रभाव कम होता है.
3.दान से जुड़ा उपाय
अगर ग्रहण के दौरान चंद्रमां दिख गया है तो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान के साथ ही दान जरूर करें. ज्योतिष के अनुसार इस दोष से बचने के लिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरमंद व्यक्ति को चावल, दूध, सफेद कपड़े, चांदी या धन का दान करना चाहिए. इन चीजों के दान से न सिर्फ चंद्र ग्रहण का दोष दूर होगा. इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
4.गंगाजल के ये उपाय
हिंदू मान्यता के अनुसार अगर गलती से भी चंद्र ग्रहण दिख जाए तो दोष हो सकता है. दोष को करने के लिए अपने गंगा जल छिड़क लें. जल का पान करना बेहद शुभ है. मान्यता है कि इससे तन और मन की शुद्धि होती है.
5.महादेव की पूजा के उपाय
चंद्र ग्रहण का दौष दूर करने और उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
