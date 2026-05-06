Chandra Gochar 2026:चंद्रमा के शत्रु की राशि में गोचर से बढ़ेगी इन 3 राशियों की मुश्किल, पैसा, प्रॉपर्टी से लेकर सेहत पर पड़ेगा बुरा प्रभाव

5 . कुंभ राशि

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चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के द्वादश भाव में होगा. यह भाव लाभ और हानि से जुड़ा होता है. ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को हानि होने की संभावना है. इन्हें धन, संपत्ति में नुकसान उठाना पड़ सकता है. यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद भारी साबित हो सकता है. इसलिए सेहत का ज्यादा ध्यान रखें. बेरोजगारों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकते है. इस समय ​में नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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