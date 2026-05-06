Chandra Gochar 2026:चंद्रमा के शत्रु की राशि में गोचर से बढ़ेगी इन 3 राशियों की मुश्किल, पैसा, प्रॉपर्टी से लेकर सेहत पर पड़ेगा बुरा प्रभाव

धर्म
Nitin Sharma | May 06, 2026, 12:04 PM IST
1.राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव
इन राशियों के जातकों को चंद्र के गोचर से तनाव, पैसों की तंगी, प्रॉपर्टी में नुकसान से लेकर सेहत तक बिगड़ सकती है. इसकी वजह चंद्रमा का गोचर शत्रु की राशि मकर में होना है. चंद्रमा 7 मई की रात धनु राशि से निकलकर रात करीब 1 बजकर 27 मिनट पर शनि की राशि मकर में गोचर करेंगे. ऐसे में 10 मई तक खास तौर पर 3 राशियों के जातकों को बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.
(Credit Image AI)
2.राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव
इन राशियों के जातकों को चंद्र के गोचर से तनाव, पैसों की तंगी, प्रॉपर्टी में नुकसान से लेकर सेहत तक बिगड़ सकती है. इसकी वजह चंद्रमा का गोचर शत्रु की राशि मकर में होना है. चंद्रमा 7 मई की रात धनु राशि से निकलकर रात करीब 1 बजकर 27 मिनट पर शनि की राशि मकर में गोचर करेंगे. ऐसे में 10 मई तक खास तौर पर 3 राशियों के जातकों को बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.
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3.मिथुन राशि
मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा. ऐसे में आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अगर यात्रा कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें. इसके साथ ही खानपान का भी ध्यान देने की जरूरत है. आपकी सेहत बिगड़ सकती है. इस समय में सतर्क रहें, निवेश में हानि हो सकती है. 10 मई तक कोई भी बड़ा फैसला न लें. इसके साथ ही नियम के अनुसार शिवलिंग पर जलाभिषेक करें.
4.सिंह राशि
सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा.इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बॉस से लेकर साथियों से कोई भी बात सोच समझकर करें. इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करें. इस दौरान आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर खास सतर्क रहने की जरूरत है. इस समय में किसी भी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद कपड़ों का दान करें.
5.कुंभ राशि
चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के द्वादश भाव में होगा. यह भाव लाभ और हानि से जुड़ा होता है. ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को हानि होने की संभावना है. इन्हें धन, संपत्ति में नुकसान उठाना पड़ सकता है. यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद भारी साबित हो सकता है. इसलिए सेहत का ज्यादा ध्यान रखें. बेरोजगारों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकते है. इस समय में नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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