Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

धर्म
Aman Maheshwari | Sep 12, 2025, 07:14 AM IST
1.व्यभिचार
ऐसा इंसान जो व्यभिचार करता है वह जीवन में सुखी नहीं रहता है. व्यभिचार करने वाले व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान नहीं पाता है.
2.लालच करना
धन अर्जित करने के लिए लोभ करना और चोरी करना गलत होता है. गलत तरीके से धन अर्जित करना सही नहीं होता है. इंसान को चोरी और लोभ नहीं करना चाहिए.
3.अज्ञानता
इंसान को जीवन में ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए. बिना ज्ञान अर्जित किये इंसान सम्मान नहीं पाता है. ऐसे में वह जीवन भर परेशान रहता है.
4.बुरी संगत
बुरी संगती में रहना आपके लिए अच्छा नहीं होता है. अगर हम बुरी संगती में रहते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं. ऐसे में बर्बाद हो सकते हैं.
5.समय की बर्बादी
कभी भी इंसान को समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. समय बहुत ही कीमती होता है. समय की बर्बादी से आप जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे. आपको समय का सही से इस्तेमाल करना चाहिए.