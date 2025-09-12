FacebookTwitterYoutubeInstagram
सीपी राधाकृष्णन आज देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Mirai Review: श्रीराम के दिव्य अस्त्र ‘मिराई’ की गाथा में तेजा सज्जा बने रक्षक वेदा, देखिए रहस्य-जादू और VFX का बेजोड़ संयोजन

हाई राइज बिल्डिंग्स पर 29 सितंबर तक लगाने होंगे एंटी-स्मॉग गन, दिल्ली सरकार का निर्देश जारी

हंसिका मोटवानी पर चलेगा मुकदमा, भाभी संग क्रूरता मामले में एक्ट्रेस की हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की 

क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!

Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट

Donald Trump के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

धर्म

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

चाणक्य नीति के अनुसार, अगर कोई इंसान जीवन में कुछ गलतियां करता है तो जीवन में हमेशा दुख रहता है. इसलिए अपनी आदतो में सुधार करना चाहिए. इन 5 आदतों वाला इंसान हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

Aman Maheshwari | Sep 12, 2025, 07:14 AM IST

1.व्यभिचार

व्यभिचार
1

ऐसा इंसान जो व्यभिचार करता है वह जीवन में सुखी नहीं रहता है. व्यभिचार करने वाले व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान नहीं पाता है.

2.लालच करना

लालच करना
2

धन अर्जित करने के लिए लोभ करना और चोरी करना गलत होता है. गलत तरीके से धन अर्जित करना सही नहीं होता है. इंसान को चोरी और लोभ नहीं करना चाहिए.

3.अज्ञानता

अज्ञानता
3

इंसान को जीवन में ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए. बिना ज्ञान अर्जित किये इंसान सम्मान नहीं पाता है. ऐसे में वह जीवन भर परेशान रहता है.

4.​बुरी संगत​

​बुरी संगत​
4

बुरी संगती में रहना आपके लिए अच्छा नहीं होता है. अगर हम बुरी संगती में रहते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं. ऐसे में बर्बाद हो सकते हैं.

TRENDING NOW

5.समय की बर्बादी

समय की बर्बादी
5

कभी भी इंसान को समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. समय बहुत ही कीमती होता है. समय की बर्बादी से आप जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे. आपको समय का सही से इस्तेमाल करना चाहिए.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

