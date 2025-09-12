Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

5 . समय की बर्बादी

कभी भी इंसान को समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. समय बहुत ही कीमती होता है. समय की बर्बादी से आप जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे. आपको समय का सही से इस्तेमाल करना चाहिए.