Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

1 . धनवान या ज्ञानी नहीं, इन लोगों को मिलता है ज्यादा सम्मान

1

चाणक्य नीति में बताया गया है कि जिन लोगों की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है. सम्मान मिलता है. वे हमेशा सबसे ज़्यादा शोरगुल वाले, सबसे धनी या सबसे मज़बूत नहीं होते. ये वे लोग होते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा एक राज्य की तरह करते हैं, लोगों के मन की बात समझते हैं, और यह कभी नहीं भूलते कि सम्मान आपके द्वारा किए गए छोटे-छोटे कामों की छाया में बढ़ता है.