Chanakya Niti: दुश्मनों को मात देने के लिए याद रखें आचार्य चाणक्य की ये 4 नीतियां,​ जिंदगी में आएंगी काम

2 . विरोधियों से कैसे जीते

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आज के समय हर किसी का कोई न कोई शत्रु या विरोधी है. ऐसे में आचार्य ने बताया कि कैसे अपने विरोधियों पर जीत हासिल करनी है. इसके लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, व्यक्ति के पास समझदारी होना भी जरूरी है. सही सोच और सतर्कता से ही आप अपने शत्रुओं को परास्त कर उनसे आगे निकल सकते हैं. चाणक्य नीति से जानते हैं विरोधियों से आगे निकलने के तीन तरीके...

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