Chanakya Niti: दुश्मनों को मात देने के लिए याद रखें आचार्य चाणक्य की ये 4 नीतियां,​ जिंदगी में आएंगी काम

धर्म
Nitin Sharma | Apr 07, 2026, 04:52 PM IST
1.चाणक्य नीति
चाणक्य नीति व्यक्ति को जीवन में आने वाली सफलता विफलता और कठिन परिस्थितियों से लेकर शत्रुओं से निपटने की सीख देती है. चाणक्य नीति में बताये रास्ते पर चलने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है. इससे जीवन में उसे सफलता मिलती है.
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2.विरोधियों से कैसे जीते
आज के समय हर किसी का कोई न कोई शत्रु या विरोधी है. ऐसे में आचार्य ने बताया कि कैसे अपने विरोधियों पर जीत हासिल करनी है. इसके लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, व्यक्ति के पास समझदारी होना भी जरूरी है. सही सोच और सतर्कता से ही आप अपने शत्रुओं को परास्त कर उनसे आगे निकल सकते हैं. चाणक्य नीति से जानते हैं विरोधियों से आगे निकलने के तीन तरीके...
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3.अपनी प्लानिंग को रखें गुप्त
चाणक्य नीति के अनुसार, अपनी प्लानिंग को गुप्त और अपने तक रखें. यह किसी को भी बतानी नहीं चाहिए. रणनीति गुप्त रहेगी, आपका विरोधी आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएगा. इसे आप उसे आसानी से मात दे सकते हैं.
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4.शत्रु को न समझें कमजोर
व्यक्ति को कभी भी अपने शत्रु या विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए. कई बार विरोध को कम आकने की वजह से आप परास्त हो सकते हैं. इसलिए हमेशा सतर्क रहें, चाहे फिर सामने वाला कैसा भी हो.
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5.विरोधी की रणनीति और सोच को समझें
आचार्य चाणक्य के अनुसार, शत्रु को परास्त करने के लिए विरोधी की रणनीति को समझें, जब आप यह जान लेंगे कि वह कैसे काम करता है या फिर उसकी मंशा क्या है. तब आप उसके खिलाफ सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे.
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6.किसी की मीठी बातों में न आएं
बहुत से लोग सीधा बोलकर नहीं, बल्कि मीठा बोलकर ठगते हैं. इसलिए कभी भी मीठी बातों में न आये. अक्सर शत्रु दोस्ती का दिखावा करके धोखा देने की कोशिश करता है. इसलिए उस पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा न करें. यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.
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