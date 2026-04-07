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दुश्मनों को मात देने के लिए याद रखें आचार्य चाणक्य की ये 5 नीतियां,​ जिंदगी में आएंगी काम

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Chanakya Niti: दुश्मनों को मात देने के लिए याद रखें आचार्य चाणक्य की ये 4 नीतियां,​ जिंदगी में आएंगी काम

चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, सलाहाकार और गुरु की भूमिका​ निभाने वाले आचार्य चाणक्य का असली नाम कौटिल्य था.उन्हें विष्णु गुप्त भी कहा जाता था. चंद्रगुप्त अपने काल के महान विद्यवान कुशाग्र बुद्धिमान ​थे. इसी वजह से उनका नाम आचार्य चाणक्य पड़ा. चाणक्य ने कई नीतियों की रचना की, इसी में चाणक्य नीति है

Nitin Sharma | Apr 07, 2026, 04:52 PM IST

1.चाणक्य नीति

चाणक्य नीति
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चाणक्य नीति व्यक्ति को जीवन में आने वाली सफलता विफलता और कठिन परिस्थितियों से लेकर शत्रुओं से निपटने की सीख देती है. चाणक्य नीति में बताये रास्ते पर चलने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है. इससे जीवन में उसे सफलता मिलती है. 

(Credit Image AI)

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2.विरोधियों से कैसे जीते

विरोधियों से कैसे जीते
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आज के समय हर किसी का कोई न कोई शत्रु या विरोधी है. ऐसे में आचार्य ने बताया कि कैसे अपने विरोधियों पर जीत हासिल करनी है. इसके लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, व्यक्ति के पास समझदारी होना भी जरूरी है. सही सोच और सतर्कता से ही आप अपने शत्रुओं को परास्त कर उनसे आगे निकल सकते हैं. चाणक्य नीति से जानते हैं विरोधियों से आगे निकलने के तीन तरीके...

(Credit Image AI)

3.अपनी प्लानिंग को रखें गुप्त

अपनी प्लानिंग को रखें गुप्त
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चाणक्य नीति के अनुसार, अपनी प्लानिंग को गुप्त और अपने तक रखें. यह किसी को भी बतानी नहीं चाहिए. रणनीति गुप्त रहेगी, आपका विरोधी आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएगा. इसे आप उसे आसानी से मात दे सकते हैं.

(Credit Image AI)

4.शत्रु को न समझें कमजोर

शत्रु को न समझें कमजोर
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व्यक्ति को कभी भी अपने शत्रु या विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए. कई बार विरोध को कम आकने की वजह से आप परास्त हो सकते हैं. इसलिए हमेशा सतर्क रहें, चाहे फिर सामने वाला कैसा भी हो.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.विरोधी की रणनीति और सोच को समझें

विरोधी की रणनीति और सोच को समझें
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आचार्य चाणक्य के अनुसार, शत्रु को परास्त करने के लिए विरोधी की रणनीति को समझें, जब आप यह जान लेंगे कि वह कैसे काम करता है या फिर उसकी मंशा क्या है. तब आप उसके खिलाफ सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे.

(Credit Image AI)

6.किसी की मीठी बातों में न आएं

किसी की मीठी बातों में न आएं
6

बहुत से लोग सीधा बोलकर नहीं, बल्कि मीठा बोलकर ठगते हैं. इसलिए कभी भी मीठी बातों में न आये. अक्सर शत्रु दोस्ती का दिखावा करके धोखा देने की कोशिश करता है. इसलिए उस पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा न करें. यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

(Credit Image AI)

 

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