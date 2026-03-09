Chaitra Navratri 2026: किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर

6 . अष्टमी और नवमी की तिथि है अलग, होगी इस दिन कन्या पूजा

नवरात्रि के अंतिम दो दिन यानी अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है. इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी और अष्टमी और नवमी की तिथि भी अलग-अलग है. 26 मार्च को अष्टमी और 27 मार्च को नवमी है. नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजा की जाती है, जिसमें छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह परंपरा समाज में स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है. इसी दिन कई भक्त अपने नौ दिन के व्रत का समापन भी करते हैं. चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हर साल करोड़ों लोगों के लिए आस्था, ऊर्जा और नए संकल्प का प्रतीक बनकर आता है.(Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

