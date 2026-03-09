Chaitra Navratri 2026: किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर

मोजतबा ईरान के सुप्रीम लीडर घोषित, तेहरान में नए सुप्रीम लीडर का समर्थन, ईरान के युद्धपोत पर हमले का मामला, ईरान ने इजरायल पर फिर दागीं मिसाइलें | इजरायल में ईरान के मिसाइल हमले की नई लहर, ईरान ने कुवैत पर की भीषण बमबारी, साथी देशों पर ईरान के हमले निंदनीय- सऊदी, ईरान ने इराक में US बेस पर किया हमला | आज से 2 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा संभव, लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की | आज लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री जयशंकर, आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, मिडिल ईस्ट संकट पर बोलेंगे एस जयशंकर | शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला, सेंसेक्स करीब 2000 अंक की गिरावट के साथ खुला, निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स 2000 अंक की गिरावट के साथ खुला | कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार, जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी
ऋतु सिंह | Mar 09, 2026, 07:05 AM IST
1.चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है ये नवरात्रि
हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि को साल की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शुरुआत माना जाता है. इसी दिन से कई जगहों पर हिंदू नववर्ष का भी आरंभ होता है. इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद खास होता है.(Photo Credit - AI Generated)
2.चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है
साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी. इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. देशभर के मंदिरों और घरों में भक्त कलश स्थापना कर मां शक्ति की आराधना शुरू करते हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि नवरात्रि के दौरान की जाने वाली साधना को आत्मअनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है. इसलिए इन नौ दिनों को आध्यात्मिक संतुलन और मन की शुद्धि का समय भी माना जाता है.(Photo Credit - AI Generated)
3.घट स्थापना का शुभ मुहूर्त: नवरात्रि की शुरुआत का पवित्र क्षण
चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह के समय कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होता है. पंचांग गणना के अनुसार 19 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6:20 बजे से 10:15 बजे तक का समय शुभ माना जा सकता है. हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त में थोड़ा अंतर संभव है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि घट स्थापना के समय मिट्टी के पात्र में जौ बोना समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है. यह परंपरा भारत के कई हिस्सों में सदियों से चली आ रही है.(Photo Credit - AI Generated)
4.नौ दिन, नौ शक्तियां: हर दिन की देवी और उसका आध्यात्मिक अर्थ
चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. हर दिन का अपना विशेष महत्व और आध्यात्मिक संदेश माना जाता है.
19 मार्च – प्रथम दिन: मां शैलपुत्री की पूजा
20 मार्च – द्वितीया: मां ब्रह्मचारिणी की आराधना
21 मार्च – तृतीया: मां चंद्रघंटा की पूजा
22 मार्च – चतुर्थी: मां कूष्मांडा की आराधना
23 मार्च – पंचमी: मां स्कंदमाता की पूजा
24 मार्च – षष्ठी: मां कात्यायनी की आराधना
25 मार्च – सप्तमी: मां कालरात्रि की पूजा
26 मार्च – अष्टमी: मां महागौरी की आराधना
27 मार्च – नवमी: मां सिद्धिदात्री की पूजा
धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि इन नौ स्वरूपों की पूजा से जीवन के अलग-अलग आयामों में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा आती है.(Photo Credit - AI Generated)
5. नवरात्रि मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण की भावना मजबूत करती है
नवरात्रि केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में सामूहिकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी प्रतीक है. देश के कई हिस्सों में इन दिनों मंदिरों में विशेष अनुष्ठान, जागरण और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव लोगों में सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं. नियमित उपवास, ध्यान और पूजा से मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण की भावना भी मजबूत होती है. इसी कारण नवरात्रि को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता लाने का एक अवसर भी माना जाता है.(Photo Credit - AI Generated)
6.अष्टमी और नवमी की तिथि है अलग, होगी इस दिन कन्या पूजा
नवरात्रि के अंतिम दो दिन यानी अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है. इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी और अष्टमी और नवमी की तिथि भी अलग-अलग है. 26 मार्च को अष्टमी और 27 मार्च को नवमी है. नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजा की जाती है, जिसमें छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह परंपरा समाज में स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है. इसी दिन कई भक्त अपने नौ दिन के व्रत का समापन भी करते हैं. चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हर साल करोड़ों लोगों के लिए आस्था, ऊर्जा और नए संकल्प का प्रतीक बनकर आता है.(Photo Credit - AI Generated)
डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.
