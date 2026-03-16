Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ, जानिए पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करें

5 . नौवें दिन दिया जाता है

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नवरात्रि के नौवें दिन या कन्या पूजन के बाद इन जौ को बहुत श्रद्धा के साथ घर के लोगों को दिया जाता है. कई लोग इन्हें अपने सिर या कान के पीछे लगाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें नदी या किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देते हैं. ऐसा करना शुभ माना जाता है और इसे देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक भी माना गया है.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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