Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ, जानिए पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करें

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धर्म
Nitin Sharma | Mar 16, 2026, 10:36 AM IST
1.जौ बोने की परंपरा
नवरात्रि के नौ दिनों में जौ बोने की परंपरा है. बहुत से लोग घर या मंदिर में मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं, लेकिन इसके पीछे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हर किसी को पता नहीं होता है. आइए जानते हैं जौ बोने की परंपरा और नियम...
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2.नवरात्रि के पहले दिन ही बोए जाते हैं जौ
चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं. मान्यता है कि जौ समृद्धि, उन्नति और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं, जब नौ दिनों तक इन जौ में हरियाली आती है, तो इसे देवी मां की कृपा और घर में सकारात्मक ऊर्जा आने का संकेत माना जाता है. कई जगह इसे शुभ संकेत और भविष्य के फल से भी जोड़ा जाता है.
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3.यह है जौ बोने की विधि
अगर बात करें जौ बोने की विधि की, तो इसके लिए एक साफ मिट्टी का पात्र या कलश के पास की जगह चुनी जाती है. उसमें शुद्ध मिट्टी भरकर उसमें जौ के दाने बोए जाते हैं और हल्का पानी डाला जाता है. इसके बाद रोजाना पूजा के साथ इन जौ पर थोड़ा जल अर्पित किया जाता है. नौ दिनों में जब ये जौ अंकुरित होकर हरे-भरे हो जाते हैं, तो यह देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है.
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4.जौ की बढ़त से लगाया जाता है ये अनुमान
धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि जौ की बढ़त देखकर वर्ष भर की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है. अगर जौ तेजी से और हरे-भरे उगते हैं, तो इसे सुख-समृद्धि का संकेत माना जाता है, जबकि कम वृद्धि को सामान्य संकेत माना जाता है. इसलिए कई लोग इसे घर की खुशहाली और भविष्य के संकेत से भी जोड़कर देखते हैं.
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5.नौवें दिन दिया जाता है
नवरात्रि के नौवें दिन या कन्या पूजन के बाद इन जौ को बहुत श्रद्धा के साथ घर के लोगों को दिया जाता है. कई लोग इन्हें अपने सिर या कान के पीछे लगाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें नदी या किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देते हैं. ऐसा करना शुभ माना जाता है और इसे देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक भी माना गया है.
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डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
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