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Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही

मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही

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Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में हर दिन माता रानी को उनके प्रिय फलों का भोग लगाने के साथ ही व्रती इनका सेवन भी करते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं, जिनका भोग गलती से भी नवरात्रि के नौ दिनों में माता को नहीं लगाना चाहिए. इन फलों का सेवन व्रतियों को भी नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं इसकी वजह...

Nitin Sharma | Mar 20, 2026, 09:05 AM IST

1.माता का भोग

माता का भोग
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नवरात्रि में माता रानी को फलों को चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं. भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, लेकिन कुछ एक फल ऐसे भी हैं, जिनका भोग माता रानी को लगाना नहीं चाहिए. इतना ही नहीं इनका सेवन खुद व्रतियों को भी करने की मनाही होती है.

(Credit Image AI)

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2.माता को न लगाये इन फलों का भोग

माता को न लगाये इन फलों का भोग
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ज्योतिषाचार्य प्रितिका मोजूमदार के अनुसार, नवरात्रि के नौ दिनों में माता रानी को गलती से भी नींबू, इमली, अनानास, सूखा नारियल और अंजीर का भोग नहीं लगाना चाहिए. इन सभी फलों की तारीर खट्टी होती है. वहीं इन्हें माता का अप्रिय फल माना जाता है. 

(Credit Image AI)

3.व्रतियों को भी नहीं करना चाहिए इनका सेवन

व्रतियों को भी नहीं करना चाहिए इनका सेवन
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मान्यता है कि इन सभी फलों की तासीर खट्टे होने के साथ ही भारी होती है, जो पूजा की शुद्धता और सात्विकता के अनुकूल नहीं मानी जाती है. इसी लिए व्रत रखने वाले लोगों को भी इन फलों का सेवन करने से बचाव ही करना चाहिए. 

(Credit Image AI)

4.खराब या बासी फल

खराब या बासी फल
4

माता रानी का या पूजा की सामग्री में भी कभी भी सड़े गले या पहले से कटे और बासी फलों को शामिल नहीं करना चाहिए. इन फलों को माता के भोग शामिल करने से बचना चाहिए.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.तुलसी दल नहीं करना चाहिए अर्पित

तुलसी दल नहीं करना चाहिए अर्पित
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ज्योतिषाचार्य के अनुसार, जिस दिन भी मां के चंडिका स्वरूप की पूजा की जाती है. उस दिन गलती से भी तुलसी दल और उसके पत्तों को पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए. इस दिन पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित माना जाता है.

(Credit Image AI)

6.इन फलों का लगाएं भोग

इन फलों का लगाएं भोग
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माता रानी को नवरात्रि के बीच आप केले, अनार, सेब, बेर और नारियल का भोग लगा सकते हैं. ये सभी फल सात्विक और शुभ माने जाते हैं. हालांकि इन फलों को भोग में लगाने से पूर्व अच्छे से साफ कर लें. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य  ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

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