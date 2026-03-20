Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही

1 . माता का भोग

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नवरात्रि में माता रानी को फलों को चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं. भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, लेकिन कुछ एक फल ऐसे भी हैं, जिनका भोग माता रानी को लगाना नहीं चाहिए. इतना ही नहीं इनका सेवन खुद व्रतियों को भी करने की मनाही होती है.

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