Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम

5 . अन्न का दान

5

अन्न दान महादानों में से एक है. इसमें आप किसी गरीब को आटा, चीनी या चावल दान कर सकते हैं. ऐसा करने से जीवन में चल रहा तनाव दूर होता है. मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से