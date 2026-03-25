Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम

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धर्म
Nitin Sharma | Mar 25, 2026, 08:25 AM IST
1.इन चीजों का दान जगा देता है भाग्य
चैत्र नवरात्रि में माात रानी की पूजा अर्चना के साथ ही दान करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जिस भी व्यक्ति के काम नहीं बन रहे हैं. जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उन्हें चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में इनमें से कोई एक चीज का गुप्त दान जरूर करना चाहिए. इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके रुके हुए काम भी बन जाएंगे...
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2.लाल चीजों का दान
अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या परेशानी चल रही है तो नवरात्रि के बीच महिलाओं को लाल चुनरी, साड़ी या सुहाग का सामान दान करना शुभ होता है. यह सौभाग्य बढ़ाता है. साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का संचार करता है.
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3.कन्याओं को इन चीजों का दान करें
चैत्र नवरात्रि में छोटी कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही किताबें, कॉपियां और पेन का दान करें. इससे पुण्य की प्राप्ति होती है. मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ज्ञान और सकारात्मकता की बढ़ोतरी होती है.
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4.केले का दान
नवरात्रि में केले का दान भी बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि केले का दान करने से आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती है. जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है.
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5.अन्न का दान
अन्न दान महादानों में से एक है. इसमें आप किसी गरीब को आटा, चीनी या चावल दान कर सकते हैं. ऐसा करने से जीवन में चल रहा तनाव दूर होता है. मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती.
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डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
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