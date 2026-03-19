Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल

धर्म
Nitin Sharma | Mar 19, 2026, 09:26 AM IST
1.मंत्र बोलना है जरूरी
इस मंत्र के न बोलने से आपकी पूजा का फल अधूरा रह सकता है. सनातन धर्म में देवी-देवातओं की पूजा में मंत्रों का बड़ा महत्व होता है. यही वजह है कि स्नान, ध्यान और अर्पण और पूजा विधि के बाद इस मंत्र को जरूर जपना चाहिए.
2.क्षमा याचना मांगे
जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसकी विधि विधान या फिर श्लोक से लेकर आरती बोलने तक में जाने अनजाने में हम से कोई न कोई गलती हो ही जाती है. इससे हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता. मान्यता है कि पूजा फल की प्राप्ति के लिए अंतिम में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए. इसके लिए ही क्षमा याचना मंत्र का कम से कम एक बार जाप करना बेहद जरूरी है. इसी से आपको पूजा का फल और भगवान की कृपा प्राप्ति होती है.
3.क्षमा याचना मंत्र
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्,
पूजं चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर.
"मंत्र रहित, कर्म रहित, भक्ति रहित, जनार्दन."
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे.''
(Credit Image AI)
4.मंत्र का अर्थ
इस मंत्र का अर्थ है कि, हे भगवान! मुझे नहीं पता कि आपका आह्वान कैसे किया जाए या आपकी पूजा कैसे किया जाए. मुझे पूजा की उचित विधियों का ज्ञान नहीं है. मुझमें मंत्रों, कर्मों और भक्ति का अभाव है. कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें और अगर मुझ से कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें.
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5.पूजा अर्चना के दौरान अनजाने में भी हो जाती है गलतियां
जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो इस दौरान कई बार जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं. इसके लिए क्षमा मांगने का बहुत ही सरल तरीका है. वह क्षमा याचना मंत्र का जाप. इसे पूजा अर्चना के बाद जाप करना चाहिए. इससे भगवान की कृपा प्राप्ति होती है.
(Credit Image AI)
डिसक्लेमर-धर्म और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं परंपराओं और आस्थाओं पर आधारित होती हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सांस्कृतिक संदर्भ को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है.
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