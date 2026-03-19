Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल

5 . पूजा अर्चना के दौरान अनजाने में भी हो जाती है गलतियां

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जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो इस दौरान कई बार जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं. इसके लिए क्षमा मांगने का बहुत ही सरल तरीका है. वह क्षमा याचना मंत्र का जाप. इसे पूजा अर्चना के बाद जाप करना चाहिए. इससे भगवान की कृपा प्राप्ति होती है.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर-धर्म और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं परंपराओं और आस्थाओं पर आधारित होती हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सांस्कृतिक संदर्भ को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है.

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