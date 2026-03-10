Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

धर्म
Nitin Sharma | Mar 10, 2026, 01:52 PM IST
1.अमावस्या पर न करें ये काम
हिंदू धर्म की मान्यता है कि इस दिन गलती से भी कुछ काम नहीं करने चाहिए. ये काम न सिर्फ आपके जीवन में परेशानियां खड़े कर सकते हैं, भविष्य के बर्बादी और बाधा की वजह बन सकते हैं. आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं, जो अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए.
2.ऐसी स्थिति में लगता है पितृदोष
अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्यक्ति को दान करना चाहिए. ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, लेकिन जो भी लोग इस दिन अपने पूर्वज और पितरों की आलोचना करते हैं. दान और पुण्य के काम से बचते हैं. पितरों को कोसते हैं. उन पर पितृदोष लगता है, जिसके चलते उन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
(Credit Image AI)
3.नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
हिंदू मान्यताओं की मानें तो चैत्र मास की अमावस्या पर व्यक्ति को किसी पवित्र नदी में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य करना चाहिए. इस दिन भूलकर भी परेशान न रहें. वहीं इस दिन स्नान न करने वाले व्यक्ति पर नकारात्मकता हावी रहती है. यह एक बड़ी गलती है. यही वजह है कि व्यक्ति को इस दिन साफ सुथरे होकर पूजा अर्चना करनी चाहिए.
(Credit Image AI)
4.इन चीजों का गलती से भी न करें सेवन
हिंदू मान्यता के अनुसार, अमावस्या तिथि पर व्यक्ति को गलती से भी प्याज, लहसुन, शराब या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं. घर में पितृदोष लगने के साथ ही घर में बीमारी और समस्याओं अंबार लग जाता है. व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है.
(Credit Image AI)
5.गलती से भी न खरीदें तिल, तेल और नमक
अमावस्या तिथि पर व्यक्ति को गलती से भी तिल, तेल और नमक नहीं खरीदने चाहिए. वहीं इस दिन व्यक्ति को काले कपड़े धारण करने से बचना चाहिए. इसकी वजह काले रंग की तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं तेजी से आकर्षित होती हैं. यह रंग अशुभता का प्रतीक भी माना गया है.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.
