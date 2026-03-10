Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

5 . गलती से भी न खरीदें तिल, तेल और नमक

5

अमावस्या तिथि पर व्यक्ति को गलती से भी तिल, तेल और नमक नहीं खरीदने चाहिए. वहीं इस दिन व्यक्ति को काले कपड़े धारण करने से बचना चाहिए. इसकी वजह काले रंग की तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं तेजी से आकर्षित होती हैं. यह रंग अशुभता का प्रतीक भी माना गया है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से