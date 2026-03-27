FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

महादेव की पार्वती Sonarika Bhadoria ने दिखाई लाडली की पहली झलक, फोटोज शेयर कर लिखा ये पोस्ट

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में अचानक पलटा मौसम, आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना; जानें क्या है आपके शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR में अचानक पलटा मौसम, आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना; जानें क्या है आपके शहर का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें

20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें

नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार

नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार

HomePhotos

धर्म

Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान

ज्योतिष में​ किसी भी व्यक्ति के नाम और जन्म के आधार पर उसकी राशि होती है. हर राशि का स्वभाव और व्यक्तित्व अलग होता है. इसमें कुछ राशि के लोग सिर्फ अपने बारें में सोचते हैं तो वहीं कुछ भावुक और संवदेशील होते हैं. ये लोग अपने से पहले अपनों की सोचते हैं. इनकी यही क्वॉलिटी इन्हें मान सम्मान दिलाती है...

Nitin Sharma | Mar 27, 2026, 09:08 AM IST

1.अपनों का रखते हैं पूरा ध्यान

अपनों का रखते हैं पूरा ध्यान
1

आज हम ऐसी ही राशियों की बात करने जा रहे हैं, जिनके जातक न सिर्फ भावुक और मददगार होते हैं, ये लोग अपने माता पिता से लेकर बच्चों, परिवार और दोस्तों का भी पूरा ध्यान रखते हैं. इन्हें रिश्ते सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं. यही वजह है कि इन राशियों के लिए लोग अपने ख्याल और ध्यान रखने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.केयरिंग और हेल्पफुल होते हैं

केयरिंग और हेल्पफुल होते हैं
2

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, 12 राशियों में 4 राशियां ऐसी हैं, जिसके जातक अपने केयरिंग और हेल्पफुल नेचर के लिए जाने जाते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां...

(Credit Image AI)

3.वृषभ राशि

वृषभ राशि
3

12 राशियों में दूसरे नंबर पर आने वाली वृषभ राशि के जातक बहुत ही शांत, स्थिर और धैर्यवान होते हैं. ये लोग हर रिश्ते को बहुत ही प्यार और गंभीरता से निभाते हैं. ये अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति निष्ठा अटूट प्रेम रखते है. उनका पूरा ध्यान रखते हैं, जब भी परिवार या दोस्तों पर कोई कठिन समय आता है तो वृषभ राशि के लोग सबसे आगे खड़े होते हैं.यही वजह है कि इन पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं. ये लोग उस पर खरे भी उतरते हैं. 

(Credit Image AI)

4.कर्क राशि

कर्क राशि
4

कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो भावना और मन के कारक हैं. यही वजह है कि कर्क राशि के लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं. ये लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और उनकी परेशानी को अपनी परेशानी मान कर उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.कन्या राशि

कन्या राशि
5

कन्या राशि वाले लोग दिखने में भले ही सख्त और रुखा व्यवहार करते हो, लेकिन ये लोग दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं. ये लोग अपनों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. किसी भी हाल में कोई भी समस्या होने पर मदद का पूरा प्रयास करते हैं. इनका केयरिंग स्वभाव इनके व्यवहार में साफ झलकता है. हालांकि शब्दों में ये थोड़े कड़े होते हैं.

(Credit Image AI)

6.धनु राशि

धनु राशि
6

धनु राशि के लोग आदर्शवादी होते हैं. इनका स्वभाव मिलनसार और मददगार होता है. ये लोग अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित होते हैं. इनकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रखते हैं. किसी की मदद के लिए ये लोग तन मन और धन तीनों लगा देते हैं. इनके इसी गुण की वजह से लोग इन्हें खूब पसंद भी करते हैं. 

(Credit Image AI)

 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें
20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश और सुंदर तस्वीरें
नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार
नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार
दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी
दुनिया के वो 5 देश, जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी
Photos: जब एक फिल्म के लिए SS राजामौली ने बसा दी पूरी 'वाराणसी', महंगाई में बाहुबली और RRR की सेट को भी छोड़ा पीछे
Photos: जब एक फिल्म के लिए SS राजामौली ने बसा दी पूरी 'वाराणसी', महंगाई में बाहुबली और RRR की सेट को भी छोड़ा पीछे
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 
मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
MORE
Advertisement