Vice President Salary: भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सी पी राधाकृष्णन, जानें कितनी होगी सैलरी? क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
Asia Cup 2025 की प्राइज मनी से 8 गुना ज्यादा महंगी है Hardik Pandya की घड़ी, ये दिग्गज भी इस वॉच का शौकीन
Pitru Paksha 2025: डिजिटल दौर में ऑनलाइन श्राद्ध-पिंडदान का बढ़ा चलन! इससे मिलेगी पितरों को शांति? जानें ज्योतिषियों की राय
Vice President Election 2025: सीपी राधाकृष्णन बने देश के नए उपराष्ट्रपति, जानिए INDIA ब्लॉक को कितने वोट से हराया
विश्वासघात और अंडरवर्ल्ड की चुनौतियों की कहानी है विजेता, 19 सितंबर को होगी रिलीज, यहां देखे ट्रेलर
क्या नेपाल में लौटेगा 'राजा का राज', हिंसा के बाद फिर से चर्चा में क्यों आए नरेश ज्ञानेंद्र शाह?
Vidur Niti: सुखी होते हुए भी दुख में डूबे रहते हैं ये 7 लोग, आपमें तो नहीं ये आदत?
Siachen Avalanche: सियाचिन बेस कैंप के पास भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, राहत-बचाव कार्य में जुटी सेना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी
धर्म
Abhay Sharma | Sep 09, 2025, 07:24 PM IST
1.ऑनलाइन पिंडदान
तमाम ज्योतिषियों का कहना है कि ऑनलाइन पिंडदान की धारणा पूरी तरह गलत है. पितृ पक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किसी पवित्र स्थल पर जाकर ही सही ढंग से किया जाना आवश्यक है. पिंडदान पवित्र स्थलों जैसे गया जी, काशी में करना उचित माना जाता है.
2.ऑनलाइन माध्यम से पिंडदान मान्य नहीं
ज्योतिषियों का मानना है कि घर पर या ऑनलाइन माध्यम से पिंडदान मान्य नहीं है. हालांकि श्राद्ध से जुड़े कुछ अन्य पूजन कार्य जरूर घर पर किए जा सकते हैं. यानी आप घर पर श्राद्ध कर्म और दान ब्राह्मण की मदद से कर सकते हैं.
3.ऑनलाइन श्राद्ध
आप किसी ब्राह्मण से डिजिटल माध्यम से जुड़कर श्राद्ध की विधि पूरी कर सकते हैं. हालांकि इसमें भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. जैसे की जिस दिन श्राद्ध हो, उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और श्राद्ध का संकल्प लेना आदि.
4.श्राद्ध के नियम
श्राद्ध के दिन भोजन का सेवन न करें जब तक श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी न हो जाए, इसके बाद तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गंगाजल, सफेद फूल, कच्चा दूध और पानी रखें और जब श्राद्ध करें, तो उस समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में कुश लेकर जल अर्पित करें.
5.विधि जान लें
श्राद्ध के दौरान हाथ में कुश लें और फिर हाथ में जल लेकर सीधे हाथ के अंगूठे से 11 बार बर्तन में गिराएं और फिर पितरों को खीर अर्पित करें. इसके बाद पंचकर्म के तहत देवता, गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी के लिए भी भोजन अगल रखें. इस प्रक्रिया से श्राद्ध पूर्ण होती है.
6.ऑनलाइन श्राद्ध और पिंडदान
तमाम ज्योतिषियों का कहना है कि ऑनलाइन श्राद्ध केवल ब्राह्मण से जुड़ने का माध्यम है, पिंडदान जैसे मुख्य अनुष्ठान धार्मिक स्थलों पर ही करना चाहिए. क्योंकि सही विधि-विधान से किया गया श्राद्ध से ही पितरों की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है.