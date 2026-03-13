Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

6 . इन चीजों को प्रभावित करता है बुध उदय

6

बुध के अस्त होने पर व्यक्ति को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका उदय व्यक्ति के भाग्य को बदल देता है. इसकी वजह ग्रहों का राजकुमार बुध का पढ़ाई, व्यापार, सोचने की क्षमता और बातचीत से जुड़ा होना है. इसलिए बुध के उदय होने कई लोगों के लिए नए मौके और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

