Budh Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना

5 . कुंभ राशि

शनि का कुंभ राशि में बुध और राहु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इन्हें कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. हर समस्या का समाधान सूझबूझ कर निकाल लेंगे. लीडरशिप क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी. खुद में अच्छा महसूस करेंगे. बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है. धन से संबंधित दिक्कतें सुलझ सकती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

