Budh Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 29, 2026, 10:50 AM IST
1.बुध और राहु की बनेगी युति
इस बार 3 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजकुमार बुध और मायावी ग्रह राहु एक साथ गोचर करने जा रहे हैं. ज्योतिषाचार्य राकेश भारद्वाज के अनुसार, शनि की कुंभ राशि में राहु और बुध एक साथ बैठेंगे. ऐसे में राहु के साथ किसी भी ग्रह की युति बनना बेहद विशेष होता है. दोनों ही ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं. ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है.
2.18 साल बाद बनेंगे ये योग
3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. बुध और राहु कुंभ राशि में 3 अप्रैल 2026 तक रहेगे. इनकी युति 18 साल के बाद बनने जा रही है. ऐसे में दोनों ग्रहों की यह युति कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम की तरह रहेंगी. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां...
3.मेष राशि
बुध और राहु का कुंभ राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए फलदायक रहेगा. इन्हें फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है. करियर में बढ़ोतरी होगी. मान सम्मान बढ़ेगा. आपका अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. घर में चल रही समस्याएं धीरे धीरे कर खत्म होगी. पत्नी के साथ रिश्ते मधुर होंगे. स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा. सेहत और फिटनेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा.
4.वृषभ राशि
शनि की कुंभ राशि में बुध और राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अच्छा रहेगा. इनके लिए यह किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा. रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. कोई बड़ी खबर मिल सकती है. काफी पॉजिटिव फील करने वाले हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
5.कुंभ राशि
शनि का कुंभ राशि में बुध और राहु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इन्हें कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. हर समस्या का समाधान सूझबूझ कर निकाल लेंगे. लीडरशिप क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी. खुद में अच्छा महसूस करेंगे. बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है. धन से संबंधित दिक्कतें सुलझ सकती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से