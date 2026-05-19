Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी

5 . कुंभ राशि

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कुंभ राशि के लिए बुध के गोचर का प्रभाव आर्थिक और मानसिक परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसकी वजह आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं तनाव रहेगा. इस समय में पैसों के लेनदेन में खास सावधानी बरतें. किसी करीबी झगड़ा हो सकता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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