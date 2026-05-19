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धर्म

Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी

ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र गोचर का महत्व है. इसका सीधा असर देश दुनिया से लेकर 12 राशियों पर पड़ता है. इसका प्रभाव से किसी को लाभ होता है तो कुछ लोगों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसी में बुध नक्षत्र गोचर होने जा रहे हैं, जो इन राशियों के जातकों के जीवन में परेशानियां भर देगा...

Nitin Sharma | May 19, 2026, 01:38 PM IST

1.आज होगा गोचर

आज होगा गोचर
1

दरअसल बुध नक्षत्र का गोचर 19 मई 2026 यानी आज दोपहर 2 बजकर 37 मिनट पर होगा. बुद्धि कारक और ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. इनमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिन पर यह बुरा प्रभाव डाल सकता है. इनके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है. इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनें की जरूरत होगी. 

(Credit Image AI)

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2.मेष राशि

मेष राशि
2

बुध का गोचर मेष राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव डालेगा. इस समय में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है. इसके जातकों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर तनाव बढ़ेगा. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें.

(Credit Image AI)

3.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
3

बुध का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है. परिवारिक जीवन में मतभेद होंगे, रिश्तों में खटास आ सकती है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आपके जीवन में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

(Credit Image AI)

4.धनु राशि

धनु राशि
4

धनु राशि के जातकों पर बुध गोचर का अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इनके करियर और व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इस समय में खुद को शांत रखें. किसी से भी पंगा न लें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.कुंभ राशि

कुंभ राशि
5

कुंभ राशि के लिए बुध के गोचर का प्रभाव आर्थिक और मानसिक परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसकी वजह आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं तनाव रहेगा. इस समय में पैसों के लेनदेन में खास सावधानी बरतें. किसी करीबी झगड़ा हो सकता है.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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