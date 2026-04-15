Budh Mahadasha: बुध की महादशा में ये 3 ग्रह बनाते हैं राजयोग, ग्रहों के राजकुमार की कृपा से बन जाते हैं सभी काम

6 . बुध की महादशा में ग्रहों के राजा सूर्य की अंतर्दशा

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बुध की महादशा के बीच के सूर्य अंतर्दशा 10 महीने में 6 दिल की होती है. इसबीच बुधादित्य राजयोग बनता है. इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों का समय लाता है. सूर्य की आत्मा और बुध की बुद्धि मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक चमक पैदा करती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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