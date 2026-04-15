Budh Mahadasha: बुध की महादशा में ये 3 ग्रह बनाते हैं राजयोग, ग्रहों के राजकुमार की कृपा से बन जाते हैं सभी काम

धर्म
Nitin Sharma | Apr 15, 2026, 12:29 PM IST
1.इन चीजों के कारक हैं बुध
ग्रहों के राजकुमार बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं. वैसा ही फल देते हैं. ऐसे में शुभ ग्रहों के साथ बुध अनुकूल फल प्रदान करते हैं. वहीं क्रूर ग्रहों के प्रभाव में चुनौतीपूर्ण परिणाम मिलता है. आइए जानते हैं बुध की महादशा क्या होती है. इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं...
2.क्या है बुध की महादशा
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों के राजकुमार बुध का प्रभाव बहुत ही गहरा और शुभ होता है. इसकी महादशा 17 वर्षों की होती है. बुध को परिवर्तनशी और सौम्य कहा जाता है.यही वजह है कि यह ग्रह जिसके भी संपर्क में आता है, उसी के स्वरूप फल प्रदान करता है.
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3.इन लोगों को मिलते हैं कल्याणकारी परिणाम
बुध की युति शुक्र या गुरु साथ होने पर व्यक्ति को सुखद परिणाम मिलती है. वहीं राहु, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आने पर यह पीड़ादायक या अशुभ फल प्रदान करता है. हालांकि बुध की महादशा के बीच दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करती है.
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4.बुध की महादशा के जीवन पर पड़ते हैं सकारात्मक प्रभाव
बुध महादशा का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इससे निर्णय लेने की क्षमता में अद्भूत क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है.आत्मविश्वास भरपूर होने के साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है.
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5.बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा
बुध और शुक्र दोनों ही मित्र ग्रह हैं. ऐसे में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा बहुत ही अनुकूल और शुभ होती है. इस दौरान जीवन में विलासिता और भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि होती है.इस समय में प्रॉपर्टी से लेकर नये वाहन खरीदने के योग बनते हैं. वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है.
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6.बुध की महादशा में ग्रहों के राजा सूर्य की अंतर्दशा
बुध की महादशा के बीच के सूर्य अंतर्दशा 10 महीने में 6 दिल की होती है. इसबीच बुधादित्य राजयोग बनता है. इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों का समय लाता है. सूर्य की आत्मा और बुध की बुद्धि मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक चमक पैदा करती है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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