FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  

इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने

Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद

शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर

बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर

HomePhotos

धर्म

Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर

बुध का गुरु नक्षत्र में गोचर सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभावशाली रहेगा. यह कुछ के लिए शुभ तो कई राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है, लेकिन इसमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिनका बुध के परिवर्तन से भाग्य जाग जाएगा. जीवन में नया मोड़ आने के साथ ही सुख संपत्ति के द्वार खुल जाएंगे...

Nitin Sharma | Mar 10, 2026, 08:55 AM IST

1.इस दिन होगा बुध का गोचर

इस दिन होगा बुध का गोचर
1

आने वाले महीने यानी 1 अप्रैल 2026 को रात 8 बजकर 19 मिनट पर ग्रहों के राजकुमार बुध देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में गोचर करेंगे. इसके बाद 13 अप्रैल तक इनका संचरण होगा. बुध के इस गोचर के प्रभाव से 12 में से 4 राशियां ऐसी है, जिसके जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनके सभी काम बन जाएंगे. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 4 राशियां...

Advertisement

2.वृषभ

वृषभ
2

बुध राशि का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ है. इस बार बुध फिर से इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसमें उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे. इस राशि के जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों को जीवनभर सा​थ मिलेगा. मन शांत रहेगा. इनकम के रास्ते खुलेंगे.

3.तुला राशि (Libra )

तुला राशि (Libra )
3

बुध का यह नक्षत्र गोचर अनुकूल रहेगा. यह समय क्रिएटिव होने के साथ ही आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में रहेगा. नौकरी की तलाश पूरी होगी. जातक अपनी कौशल और कार्यक्षमता से अपनी पहचान बना सकेंगे. हर काम में सफलता मिलना तय है. 

4.धनु राशि 

धनु राशि 
4

बुध का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करना जीवन के लिए बेहद शुभ होने वाला है. इससे आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा में छात्रों को सफलता मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है. आपको हर काम में सफलता मिलना तय है.

TRENDING NOW

5.मकर राशि

मकर राशि
5

मकर राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर शुभदायक रहेगा. जातकों की संचार शैली और व्यक्तित्व में निखार आएगा. जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी. छात्रों के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है.

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
Amavasya in March: 17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? क्या करें इस दिन दान और सौभाग्य का कौन सा उपाय आएगा काम
17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम
Shani Ast: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement