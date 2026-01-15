Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड

5 . मकर राशि

5

बुध ग्रह का गोचर मकर राशि के लग्न स्थान पर होगा. यह कुंडली के 12 भाव में पहला होता है, जिसका संबंध हमारे शरीर और मुख से होता है. ऐसे में बुध का इस भाव में गोचर आपको धन की प्राप्ति देगा. समाज में भरपूर मान-सम्मान मिलेगा. इसके साथ ही रिश्तों में मजबूती आयेगी. संतान सुख में वृद्धि होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

