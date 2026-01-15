FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड

साल की शुरुआत के साथ ही ग्रहों का फेरबदल शुरू हो गया है. अब ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे. बुध के इस बदलाव का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. यह कुछ के लिए बेहद अशुभ तो कुछ राशियों के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड शामिल होगा...

नितिन शर्मा | Jan 15, 2026, 10:53 AM IST

1.इस दिन होगा बुध का गोचर

इस दिन होगा बुध का गोचर
1

ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह का गोचर 17 जनवरी 2026 को शनिवार को सुबह 10 बजकर 27 मिनट पर होगा. यहां बुध ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे. यहां बुध 3 फरवरी तक विराजमान रहेंगे. इसके बाद शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर जायेगा. बुध का यह गोचर 3 राशियों के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. 

2.इन लोगों का एक्टिव होगा लक

इन लोगों का एक्टिव होगा लक
2

बुध के इस गोचर से सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिनका लक एक्टिव हो जाएगा. इनके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. हर काम में सफलता मिलेगी. 

3.मेष राशि

मेष राशि
3

बुध का गोचर मेष राशि वालों की कुंडली में दसवें भाव में गोचर करेंगे. जन्मपत्रिका के दसवें स्थान का संबंध व्यक्ति के करियर, राज्य तथा पिता से होता है. बुध के गोचर से आपको करियर में सफलता मिलेगी. साथ ही पिता का भाग्य चमक जाएगा. साथ ही आपके पिता की भी तरक्की होगी. नई चीजों को सिखने का मन करेगा.

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
4

बुध का गोचर कुंडली के नवें भाव पर होगा. नवें भाव का संबंध हमारे भाग्य से होता है. ऐसे में आपका भाग्य साथ देगा. आर्थिक ​स्थिति में सुधार होने के साथ ही उम्र में भी वृद्धि होगी. परिवार से सहयोग मिलेगा. आपकी सेहत अच्छी रहेगी. इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी.

TRENDING NOW

5.मकर राशि

मकर राशि
5

बुध ग्रह का गोचर मकर राशि के लग्न स्थान पर होगा. यह कुंडली के 12 भाव में पहला होता है, जिसका संबंध हमारे शरीर और मुख से होता है. ऐसे में बुध का इस भाव में गोचर आपको धन की प्राप्ति देगा. समाज में भरपूर मान-सम्मान मिलेगा. इसके साथ ही रिश्तों में मजबूती आयेगी. संतान सुख में वृद्धि होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

