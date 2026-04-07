Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी

5 . धनु राशि

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बुध राशि का गोचर धनु राशि के लिए अनुकूल रहेगा. इन्हें जीवन में सुख शांति और खुशहाली होगी. इस समय में घर में कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी ला सकते हैं. कोर्ट कचहरी का मामला निपट सकता है. पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.