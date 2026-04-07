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Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी

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Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी

सभी नौ ग्रह अपने एक निश्चित समय में अलग अलग 12 राशि और 27 नक्षतें में परिवर्तन करते हैं. इसे ग्रहों का गोचर कहा जाता है. ग्रहों का यह गोचर देश दुनिया से लेकर सभी 12 राशियों के जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है. ऐसा ही प्रभाव ग्रहों के राजकुमार बुध डालने वाले हैं...

Nitin Sharma | Apr 07, 2026, 10:55 AM IST

1.राजकुमार बुध का गोचर

राजकुमार बुध का गोचर
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दरअसल 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे. बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभाव डालेगा. इसका कई राशियों अशुभ तो 3 राशियां ऐसी हैं, जिन पर बेहद शुभ प्रभाव पड़ेगा. इनके लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है. 

(Credit Image AI)

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2.चतुर्ग्रही के साथ होगा बुधादित्य योग का निर्माण

चतुर्ग्रही के साथ होगा बुधादित्य योग का निर्माण
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ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर न सिर्फ राशियों को प्रभावित करेगा, बल्कि दो शुभ योग का भी निर्माण करेगा. इनमें से एक चतुर्ग्रही योग और दूसरा बुधादित्य योग बनेगा. इसके प्रभाव से 3 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी.

(Credit Image AI)

3.मेष राशि

मेष राशि
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बुध का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभदायक होगा. इस राशि के व्यापार से जुड़े लोगों को बुध गोचर से व्यापार में भारी मुनाफा मिल सकता है. आपके हाथ कोई बड़ी डील लगेगी. इसके अलावा आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. यह समय स्वास्थ्य और भाग्य के लिए भी बेहद अच्छा रहेगा.

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
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बुध का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा. इनके लिए यह समय लॉटरी खुलने जैसा है. आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे. जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. पत्नी और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी पहले के मुकाबले अच्छी रहेगी. इनकम के नये सोर्स बनेंगे. कार्यक्षेत्र में भी तरक्की हो सकती है.

TRENDING NOW

5.धनु राशि

धनु राशि
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बुध राशि का गोचर धनु राशि के लिए अनुकूल रहेगा. इन्हें जीवन में सुख शांति और खुशहाली होगी. इस समय में घर में कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी ला सकते हैं. कोर्ट कचहरी का मामला निपट सकता है. पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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