Budh Gochar 2026:बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ

धर्म
Nitin Sharma | Apr 27, 2026, 11:50 AM IST
1.बुध ग्रह का गोचर
इस बार ग्रहों के राजकुमार बुध 30 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर मेष राशि में गोचर करेंगे. बुध मेष राशि में 16 दिन यानी 15 मई तक राशि में विराजमान रहेंगे. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से 4 राशियों के जातकों को बड़ा लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं, वो राशियां...
(Credit Image AI)
2.मेष राशि
ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मेष राशि वालों के लिए बुहद शुभ रहेगा. आपके सभी अटके हुए काम बनेंगे. इनकम के नये सोर्स खुलेंगे. पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है. लाभ के योग बनेंगे, व्यापार से लेकर नौकरी में भी इनकम बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा.
3.मिथुन राशि
बुध का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए किस्मत बदलने वाला होगा. इनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी. विदेश में नौकरी तलाश रहे लोगों को कामयाबी हासिल हो सकती है. निवेश में लाभ मिलेगा. इनकम में तगड़ी बढ़ोतरी होगी. नौकरी से लेकर बिजनेस में प्रमोशन और बड़ी डील हाथ लग सकती है.
4.सिंह राशि
इस राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अनुकूल साबित होगा. नौकरी से जुड़े लोगों की पदोन्नति हो सकती है. आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे. कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. इससे आपको भविष्य में लाभ मिलने के संकेत हैं. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.
5.धनु राशि
धनु राशि के जातकों को बुध का गोचर जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी करेगा. इस समय में घर या वाहन खरीदने के योग बनेंगे. आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो इस समय में यह आपको मिल सकता है. धन लाभ होने की उम्मीद है. किसी भी हाल में गुस्सान करें. यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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