Budh Gochar 2026:बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ

5 . धनु राशि

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धनु राशि के जातकों को बुध का गोचर जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी करेगा. इस समय में घर या वाहन खरीदने के योग बनेंगे. आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो इस समय में यह आपको मिल सकता है. धन लाभ होने की उम्मीद है. किसी भी हाल में गुस्सान करें. यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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