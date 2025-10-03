अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता

2 . इस दिन गोचर करेंगे बुध

2

बुध ग्रह गोचर 3 अक्टूबर 2025 को होगा. बुध का महागोचर लगाएगा धन का अंबार लगा सकता है बुध ग्रह अब शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं. 24 अक्‍टूबर तक बुध तुला में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में 5 राशियों के लिए यह बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों के लोगों को इसमें मिलेगा खूब लाभ.