अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता

धर्म
नितिन शर्मा | Oct 03, 2025, 12:15 PM IST
1.शुरू होगा गोल्डन टाइम
बुध का राशि परिवर्तन कई राशियों के जातकों के लिए बेहद शुभ होने वाला है. बुध के गोचर से इन राशियों के जातकों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा. इन्हें व्यापार में धन लाभ होने से हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी.
2.इस दिन गोचर करेंगे बुध
बुध ग्रह गोचर 3 अक्टूबर 2025 को होगा. बुध का महागोचर लगाएगा धन का अंबार लगा सकता है बुध ग्रह अब शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं. 24 अक्टूबर तक बुध तुला में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में 5 राशियों के लिए यह बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों के लोगों को इसमें मिलेगा खूब लाभ.
3.मेष राशि
12 राशियों में से मेष सबसे पहले स्थान पर आती है. इस बुध ग्रह गोचर का सबसे ज्यादा प्रभाव भी मेष वालों पर पड़ेगा. इनके लिए बुध गोचर बेहद शुभ साबित होने वाला है. इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी. संबंधों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा. कारोबार में नये आयाम छूने का मौका मिलेगा. धन लाभ होने के योग बन रहे हैं.
4.मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध है. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन खुशहाली लेकर आया है. इनके रुके हुए काम बन जाएंगे. पिछले काफी समय से रोजगार या परीक्षा की तैयारी में जुटे लोगों को सफलता मिलेगी. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. इनकम के नये सोर्स बनेंगे.
5.कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को बुध का गोचर का बेहद फलदायक होगा. इन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा. पैसों की किल्लत दूर होगी. इस समय में आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्ते अच्छे होंगे. आपके सभी काम बन जाएंगे.
6.तुला राशि
बुध का यह गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए यह समय गोल्डन टाइम हो सकता है. इसमें खूब मान सम्मान के साथ ही फायदा मिलेगा. कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार तलाश रहे लोगों की खोज पूरी होगी.
7.कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर शुभ होता है. इसमें करियर में नये अवसर प्राप्त होते हैं. काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
