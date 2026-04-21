Budh Grah Ast 2026: बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता

धर्म
Nitin Sharma | Apr 21, 2026, 06:02 PM IST
1.इस दिन होगा बुध ग्रह अस्त
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार इस बार 1 मई 2026 को अस्त होंगे, लेकिन उनका यह अस्त कई राशियों के जातकों के लिए भाग्योदय का समय साबित होगा. इस समय में कर्क से लेकर सिंह और मकर राशि के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. आइए जानते हैं इन सभी राशियों के जातकों को कैसा मिलेगा लाभ...
(Credit Image AI)
2.कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए 1 मई से शुभ समय की शुरुआत होगी. इनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा. इनके अटके हुए काम बन जाएंगे. निवेश में लाभ मिलने की संभावना है. अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत के लिए यह सबसे अच्छा समय हो सकता है. आर्थिक लाभ होने की संभावना होने के योग हैं.
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3.सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बुध का अस्त होना जीवन में सुख शांति और मान सम्मान की बढ़ोतरी करेगा. नये व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय शुभ रहेगा. आप अपनी बातचीत की शैली से किसी को अपना बना लेंगे. घर में सुख शांति बनी रहेगी. जीवन में आ रही कठिनाईयां समाप्त होगी. अटके हुए काम भी अपने आप बनेंगे.
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4.कन्या राशि
ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि के स्वामी है. ऐसे में बुध ग्रह के उदय या अस्त होने पर सबसे ज्यादा प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर पड़ेगा. इनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. व्यापार में आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे.
5.मकर राशि
इस राशि के जातकों पर बुध अस्त का अच्छा प्रभाव पड़ेगा. इसमें आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी. व्यापार में चल रही समस्याएं खत्म होंगी, जो जातक नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है. नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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