Budh Grah Ast 2026: बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता

5 . मकर राशि

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इस राशि के जातकों पर बुध अस्त का अच्छा प्रभाव पड़ेगा. इसमें आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी. व्यापार में चल रही समस्याएं खत्म होंगी, जो जातक नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है. नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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