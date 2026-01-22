Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा

2 . मिथुन राशि

बुध का कुंभ राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. बुध का गोचर कुंडली के नौवें भाव में होगा. ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. जीवन में आ रही परेशानियां दूर होने के साथ ही कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान बनेगी. प्रमोशन मिल सकता है. वहीं इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. वहीं पार्टनरशिप में किए गये बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं. लव लाइफ अच्छी रहेगी. साथ ही रिश्ते मजबूत होंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.