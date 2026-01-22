FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी- भोजशाला विवाद पर SC का फैसला, 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी- SC, प्रवेश-निकास के लिए अलग रास्ते हों- SC, प्रशासन पूजा और नमाज का इंतजाम करे-SC, उम्मीद है दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे- SC, दोनों समुदाय को अलग-अलग रास्ता दें- SC

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ट्रंप के टैरिफ हटाने के बाद आया मेलोनी का रिएक्शन, इटली की प्रधानमंत्री ने NATO को लेकर कह दी बड़ी बात

ट्रंप के टैरिफ हटाने के बाद आया मेलोनी का रिएक्शन, इटली की प्रधानमंत्री ने NATO को लेकर कह दी बड़ी बात

IBPS PO Mains Result: आईबीपीएस पीओ मेन्स का रिजल्ट जारी, ibps.in पर ऐसे फटाफट करें चेक

IBPS PO Mains Result: आईबीपीएस पीओ मेन्स का रिजल्ट जारी, ibps.in पर ऐसे फटाफट करें चेक

दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा

बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा

भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जिसकी मौर्य वंश ने रखी नींव और राजपूतों ने बनाया अपनी शान

भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जिसकी मौर्य वंश ने रखी नींव और राजपूतों ने बनाया अपनी शान

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

HomePhotos

धर्म

Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा

ग्रहों के राजकुमार बुध सभी नौ ग्रहों में बेहद पावरफुल ग्रहों से एक हैं. ये ग्रह बुद्धि, क्षमता, व्यापार और शिक्षा के कारक हैं. यह माह में दो बार राशि परिवर्तन करते हैं. इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. अब फरवरी माह की शुरुआत में ही ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे...

नितिन शर्मा | Jan 22, 2026, 11:02 AM IST

1.बुध राहु की बन रही युति

बुध राहु की बन रही युति
1

बुध का यह गोचर शनि की राशि कुंभ में होगा. यहां पर राहु पहले से विराजमान है. ऐसे में राहु के साथ बुध की युति से जड़त्व नामक योग बनेगा. इसके प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों की किस्मत पर लगा ताला खुल जाएगा. बुद्धि, चालाकी, तकनीकी से लिए गये सभी तरह के फैसले सही साबित हो सकते हैं, जो आपको जीवन में लाभ देंगे.

Advertisement

2.मिथुन राशि

मिथुन राशि
2

बुध का कुंभ राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. बुध का गोचर कुंडली के नौवें भाव में होगा. ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. जीवन में आ रही परेशानियां दूर होने के साथ ही कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान बनेगी. प्रमोशन मिल सकता है. वहीं इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. वहीं पार्टनरशिप में किए गये बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं. लव लाइफ अच्छी रहेगी. साथ ही रिश्ते मजबूत होंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

3.सिंह राशि

सिंह राशि
3

सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर बेहद फलदायक साबित होगा. बुध इनकी कुंडली के सातवें भाव में विराजामन होंगे. ऐसे में सिंह राशि के जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. आपके ज्ञान में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ ही करियर में सफलता मिलेगी. हटके हुए काम बन जाएंगे. मेहनत का फल मिलेगा. प्रमोशन के योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है. ट्रेंड या फिर सट्टेबाजी से माध्यम से काफी पैसा कमा सकते हैं. इसके अलावा विदेश में भी अच्छा खासा लाभ होने के योग बन रहे हैं.

4.कुंभ राशि

कुंभ राशि
4

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद अच्छा रहेगा. बुध के गोचर से कुंडली में बुध और राहु लग्न भाव में रहने वाले हैं. ऐसे में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी. अगर कोई नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय है. आपके अंदर नेतृत्व क्षमता की तेजी से वृद्धि होगी.

TRENDING NOW

5.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
5

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जिसकी मौर्य वंश ने रखी नींव और राजपूतों ने बनाया अपनी शान
भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जिसकी मौर्य वंश ने रखी नींव और राजपूतों ने बनाया अपनी शान
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
MORE
Advertisement