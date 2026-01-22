Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 22, 2026, 11:02 AM IST
1.बुध राहु की बन रही युति
बुध का यह गोचर शनि की राशि कुंभ में होगा. यहां पर राहु पहले से विराजमान है. ऐसे में राहु के साथ बुध की युति से जड़त्व नामक योग बनेगा. इसके प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों की किस्मत पर लगा ताला खुल जाएगा. बुद्धि, चालाकी, तकनीकी से लिए गये सभी तरह के फैसले सही साबित हो सकते हैं, जो आपको जीवन में लाभ देंगे.
2.मिथुन राशि
बुध का कुंभ राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. बुध का गोचर कुंडली के नौवें भाव में होगा. ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. जीवन में आ रही परेशानियां दूर होने के साथ ही कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान बनेगी. प्रमोशन मिल सकता है. वहीं इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. वहीं पार्टनरशिप में किए गये बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं. लव लाइफ अच्छी रहेगी. साथ ही रिश्ते मजबूत होंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
3.सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर बेहद फलदायक साबित होगा. बुध इनकी कुंडली के सातवें भाव में विराजामन होंगे. ऐसे में सिंह राशि के जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. आपके ज्ञान में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ ही करियर में सफलता मिलेगी. हटके हुए काम बन जाएंगे. मेहनत का फल मिलेगा. प्रमोशन के योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है. ट्रेंड या फिर सट्टेबाजी से माध्यम से काफी पैसा कमा सकते हैं. इसके अलावा विदेश में भी अच्छा खासा लाभ होने के योग बन रहे हैं.
4.कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद अच्छा रहेगा. बुध के गोचर से कुंडली में बुध और राहु लग्न भाव में रहने वाले हैं. ऐसे में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी. अगर कोई नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय है. आपके अंदर नेतृत्व क्षमता की तेजी से वृद्धि होगी.