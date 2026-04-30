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Budh Gochar 2026: बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट

ग्रहों की स्थिति में फेरबदल चलता रहता है. इसका प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि सभी 12 रााशियों और देश दुनिया तक पर पड़ता है. ग्रहों के गोचर से किसी पर शुभ तो कुछ पर अशुभ प्रभाव भी पड़ते हैं, जिसके चलते व्यक्ति को जीवन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. आज बुध का गोचर हो रहा है...

Nitin Sharma | Apr 30, 2026, 10:34 AM IST

1.बुध ग्रोचर का प्रभाव

बुध ग्रोचर का प्रभाव
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ग्रहों के राजकुमार बुध 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर मेष राशि में गोचर गये. बुध के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें 5 राशियां ऐसी हैं, जिसके जातकों को बेहद संभलने की जरूरत होगी. बुध का यह गोचर 5 राशि वालों के करियरसे लेकर आर्थिक मामलों में नुकसान होने के योग बनाएंगे. 

(Credit Image AI)

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2.बुध और सूर्य की बनेगी युति 

बुध और सूर्य की बनेगी युति 
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बुध मेष राशि में विराजमान हो गये हैं, यहां से पहले सूर्य मौजूद हैं. ऐसे में बुध और सूर्य की युति बनेगी. इससे बुधादित्य राजयोग बनेगा. यह कई राशियो के लि बेहद शुभ साबित हो सकता है. इनके सभी काम बन जाएंगे, लेकिन 5 राशियों के जातकों बुध के मेष में रहने तक सावधान रहने की जरूरत है.

(Credit Image AI)

3.जेब पर बढ़ेगा बोझ

जेब पर बढ़ेगा बोझ
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बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए मुश्किल भरा साबित होगा. इनके मन में बेचैनी रहेगी. वहीं आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी. खर्च का दबाव बढ़ेगा. इस समय में पैसों से लेनदेन करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें. खासतौर पर बेवजह की खरीदारी से बचें. इस समय में योग, ध्यान और मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ रहेगा.

 

4.काम के बोझ से हो सकते हैं परेशान

काम के बोझ से हो सकते हैं परेशान
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बुध गोचर कर्क राशि से करियर में तो लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह आप पर काम का बोझ बढ़ा देगा. इसकी वजह से आप बुरी तरह थका महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से थकावट और तनाव झेलना पड़ सकता है. 

TRENDING NOW

5.करियर में अचानक से आएंगे बड़े बदलाव

करियर में अचानक से आएंगे बड़े बदलाव
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बुध का गोचर कन्या राशि वालों के करियर में मुश्किलें बढ़ा सकता है. आपको काम का स्ट्रेस या फिर नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान आप खुद में बहुत ही असहज महसूस करेंगे. तनाव और ओवरथिंकिंग से परेशान हो सकते हैं. इस समय में भूलकर भी जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

6.खुद को साबित करने का है समय

खुद को साबित करने का है समय
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बुध का गोचर मकर राशि वालों के जीवन में चल रहे आराम को कुछ समय के लिए खत्म कर सकता है. यह समय खुद को साबित करने का होगा. कोई मुश्किल और बड़े काम की जिम्‍मेदारी दी जा सकती है. व्यापार से जुड़े लोग बहुत ही सोच समझकर कोई भी निवेश या कारोबार करें. जीवन से जुड़े बड़े फैसले जल्‍दबाजी में न लें. जीवन में इस कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए मेहनत के साथ ही नियमित रूप से रोज सुबह तुलसी की पूजा करें जल दें और शाम के समय दीपक जलाएं. 

7.अचानक आएंगे बड़े बदलाव

अचानक आएंगे बड़े बदलाव
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बुध का गोचर मीन राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है. करियर से लेकर आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे उबर जाएंगे. जीवनसाथी से मिला आर्थिक सहयोग बजट मेंटेन करने में बड़ी मदद सकता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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