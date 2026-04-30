Budh Gochar 2026: बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट

6 . खुद को साबित करने का है समय

6

बुध का गोचर मकर राशि वालों के जीवन में चल रहे आराम को कुछ समय के लिए खत्म कर सकता है. यह समय खुद को साबित करने का होगा. कोई मुश्किल और बड़े काम की जिम्‍मेदारी दी जा सकती है. व्यापार से जुड़े लोग बहुत ही सोच समझकर कोई भी निवेश या कारोबार करें. जीवन से जुड़े बड़े फैसले जल्‍दबाजी में न लें. जीवन में इस कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए मेहनत के साथ ही नियमित रूप से रोज सुबह तुलसी की पूजा करें जल दें और शाम के समय दीपक जलाएं.