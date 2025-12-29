Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी

3 . मूलांक 2 वाले लड़के मजबूरी में ही सही सुनते हैं पत्नी की बात

किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख पर जन्मे लड़के मूलांक 2 के होते हैं और इनक स्वामी चंद्रमा है. चंद्रमा शीतलता और भावनाओं का प्रतीक है. इसी कारण इस संख्या के पति स्वभाव से बहुत संवेदनशील और शांत होते हैं. वे कभी भी अपनी पत्नी की बात का अनादर नहीं करते. हालांकि कई बार इनकी पत्नी तेज और गुस्सैल भी मिल जाती है जिस कारण इनको सिर छुका कर उनकी बात माननी पड़ती है. इससे इनका जीवन ऊपर से तो खुशहाल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर ये घुटन में जी रहे होते हैं. क्योंकि ये कभी भी बिना बताए ही जान पाते हैं कि उनकी पत्नी क्या चाहती है और क्या नहीं. इस कारण ये सब बात पत्नी की मानते हैं क्योंकि ये झगड़ों से ज्यादा शांति को महत्व देते हैं.

