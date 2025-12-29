Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 29, 2025, 08:36 AM IST
1.कुछ लड़के आदर्श पति बनते हैं
विवाह के बाद पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित होता है. कुछ पति स्वभाव से थोड़े सख्त होते हैं, जबकि अन्य अपनी पत्नियों की भावनाओं और निर्णयों का दिल से सम्मान करते हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ निश्चित तिथियों पर जन्मे पुरुष 'आदर्श पति' साबित होते हैं.
2.ससुराल वालों का भी करते हैं मान-सम्मान
ये लोग न केवल अपनी पत्नी बल्कि अपने ससुराल वालों को भी उतना ही मान-सम्मान देते हैं और बदले में उनसे भी यही कुछ पाते हैं. ये अपनी पत्नीकी हर खुशी और जरूरत का ख्याल भी रखते हैं और अपनी पत्नी की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं और अपनी पत्नी के लिए कई बार ये अपने ही परिवार से बगावत कर बैठते हैं. तो चलिए जानें किस मूलांक वाले लड़के इस कटैगेरी में आते हैं.
3.मूलांक 2 वाले लड़के मजबूरी में ही सही सुनते हैं पत्नी की बात
किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख पर जन्मे लड़के मूलांक 2 के होते हैं और इनक स्वामी चंद्रमा है. चंद्रमा शीतलता और भावनाओं का प्रतीक है. इसी कारण इस संख्या के पति स्वभाव से बहुत संवेदनशील और शांत होते हैं. वे कभी भी अपनी पत्नी की बात का अनादर नहीं करते. हालांकि कई बार इनकी पत्नी तेज और गुस्सैल भी मिल जाती है जिस कारण इनको सिर छुका कर उनकी बात माननी पड़ती है. इससे इनका जीवन ऊपर से तो खुशहाल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर ये घुटन में जी रहे होते हैं. क्योंकि ये कभी भी बिना बताए ही जान पाते हैं कि उनकी पत्नी क्या चाहती है और क्या नहीं. इस कारण ये सब बात पत्नी की मानते हैं क्योंकि ये झगड़ों से ज्यादा शांति को महत्व देते हैं.
4.मूलांक 5 का फंडा है-पत्नी खुश रहे तो घर खुशहाल रहे
किसी भी महीने की 5, 14, 23 को जन्मे लोग मूलांक 5 के होते हैं और इनका स्वामी बुध है. ये लोग बुद्धिमान होते हैं. और यही कारण है ये अपने रिश्तों में बहुत लचीले होते हैं. इनका अपनी पत्नियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होता है. ये इस कहावत में विश्वास रखते हैं कि 'पत्नी खुश रहे तो घर खुशहाल रहे'. ये अपनी पत्नियों के करियर और निर्णयों का पूरा समर्थन करते हैं. पत्नियों की सलाह पर अपनी आदतें बदलने में भी संकोच नहीं करते.
5.मूलांक 6
किसी भी महीने की 6, 15, 24 को जन्मे लड़के शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माने जाते है. इस मूलांक वाले लड़के जब पति बनते हैं तो अत्यंत प्रेमप्रिय और समर्पित होते हैं. वे अपनी पत्नियों को रानी की तरह मानते हैं इसलिए उनकी हर बात को मानते हैं क्योंकि इनको अक्सर ऐसी पत्नियां मिलती हैं जो बेहद समझदार, परिवार को जोड़ने वाली और जिनकी सोच सुधार और सहयोग की होती है इसलिए चाहे घर के काम हों या बाहरी निर्णय वे अपनी पत्नियों से सलाह लिए बिना कोई कदम नहीं उठाते. अपने वादे निभाना उनका सबसे बड़ा गुण है, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है.
6.ध्यान रखें ये बात
ये तीनों ही मूलांक परिवार को जोड़कर रखने वाले होते हैं और बेहद इमोशनल भी लेकिन पति बनने के बाद इनका नेचर बदलता है और स्वभाविक है कि अगर इनकी पत्नियां सही मिलीं तो परिवार में सुख-शांति रहेगी, लेकिन अगर इनकी पत्नी का नेचर सही नहीं हुआ तो परिवार में विवाद और अलगाव तय है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करे.
