Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 

3 . फिर उसी मां की कोख से जन्म लेते हैं ये लड़के

कई बार ऐसा होता है कि कुछ संतान अपने माता-पिता के ऋण को चुकाए बिना ही दुनिया से किसी कारणवश चले जाते हैं. ऐसे बच्चों का उस जन्म का कर्म अधूरा रह जाता है. और अगर माता-पिता से लगाव इन लड़कों का बहुत रहा होता है तो ये उसी घर में वापस आने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं. मां के साथ उनका कार्मिक और आत्मिक रिश्ता इतना जबरदस्त होता है कि यूनिवर्स को भी इनकी जिद माननी पड़ती हैं. और ये फिर उसी मां की कोख से जन्म लेते हैं. यह रिश्ता सामान्य भावनात्मक जुड़ाव से कहीं गहरा होता है. इसमें सेवा, संघर्ष, त्याग, ऋण और आत्मिक सुधार की ऊर्जा जुड़ी होती है.

