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Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़कों पर होता है मां का गहरा प्रभाव, इमोशनल गिल्ट में सक्सेस से कई बार रह जाते हैं वंचित

These boys live under their mothers' pressure : यह बात सुनना मुश्किल हो सकता है लेकिन अंक ज्योतिष में कुछ जन्मतिथियों पर जन्मे लड़कों की मां ही कई बार उनकी तरक्की में बाधक बन जाती हैं. मां के दबाव और इमोशनल गिल्ट में आकर ये अपना खुद का परिवार और करियर खराब कर लेते हैं.

ऋतु सिंह | Mar 18, 2026, 12:50 PM IST

1.ये ज़िंदगी की डोर मां के हाथ में सौंप देते हैं

ये ज़िंदगी की डोर मां के हाथ में सौंप देते हैं
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अंकशास्त्र (Numerology) के अनुसार, कुछ खास तारीखों में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो मां से गहराई से जुड़ी होती है. हालाँकि मां का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ तारीखों पर जन्मे लड़के अपनी ज़िंदगी की डोर मां के हाथ में देकर उनके अधीन और डर के साए में जीने लगते हैं. ये सिर्फ़ अपनी मां को सुरक्षित महसूस कराने और उनको खुश रखने के लिए अक्सर अपनी सक्सेस और परिवार को भी दांव पर लगा देते हैं. चलिए जानें वो कौन सी तारीखें हैं जिनपर जन्मे लड़के अक्सर मां के दबाव में रहते हैं. 
 

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2.अपनी सक्सेस और परिवार को भी दांव पर लगा देते हैं

अपनी सक्सेस और परिवार को भी दांव पर लगा देते हैं
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अंकशास्त्र (Numerology) के अनुसार, कुछ खास तारीखों में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो मां से गहराई से जुड़ी होती है. हालाँकि मां का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ तारीखों पर जन्मे लड़के अपनी ज़िंदगी की डोर मां के हाथ में देकर उनके अधीन और डर के साए में जीने लगते हैं. ये सिर्फ़ अपनी मां को सुरक्षित महसूस कराने और उनको खुश रखने के लिए अक्सर अपनी सक्सेस और परिवार को भी दांव पर लगा देते हैं 
 

3.मां की कठपुतली कहे जाते हैं ऐसे बेटे

मां की कठपुतली कहे जाते हैं ऐसे बेटे
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किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लड़के मूलांक 2 के कहे जाते हैं.  ये अपनी मां के कहे पर ही चलते हैं. इनकी मां का दबाव इन पर बहुत होता है और यही कारण है कि ये कई बार दबाव में आकर अपने या अपने परिवार के हित के फैसले के विरुद्ध चले जाते हैं. ये मां को खुश रखने के लिए कई बार आपने करियर, सक्सेस ही नहीं, बल्कि कई बार अपनी वाइफ से भी दूरी बना लेते हैं. ये मां के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं. हालांकि ऐसा नहीं कि वह मां को तवज्जो देते हैं इसलिए गलत है बल्कि ये कई बार ये जानते हुए भी की मां उनकी गलत है सही का साथ नहीं देते हैं. इसलिए ये मां की कठपुतली कहे जाते हैं.

 

 

4.इन तारीखों पर जन्मे अक्सर अपराध-बोध से ग्रस्त हो जाते हैं

इन तारीखों पर जन्मे अक्सर अपराध-बोध से ग्रस्त हो जाते हैं
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किसी भी महीने की 6, 15, 24 को जन्मे लड़के कई बार अपनी मां की गलतियों को छुपाने और उनकी इज्जत रखने के लिए इतने बायस्ड हो जाते हैं कि सही का साथ दे ही नहीं पाते हैं. जबकि वह जानते है कि वह ऐसा कर के गलत कर रहे हैं लेकिन वह सच का साथ नहीं दे पाते और ओवर इमोशनल होकर मां का साथ गलत होने पर भी देते हैं. ऐसे में ये इमोशल गिल्ट रहते हैं और अपनी सक्सेस और सुख तक को को दांव पर रख देते हैं.

 

 

TRENDING NOW

5.बन जाते हैं ये बलि का बकरा

बन जाते हैं ये बलि का बकरा
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किसी भी महीने की 7, 16, 25 को जन्मे लड़के अक्सर भावनात्मक आघात (emotional trauma) का बोझ ढो रहे होते हैं क्योंकि वे अपनी मां के विपरीत जाकर सही का साथ नहीं दे पाते हैं. इनकी मां अगर गलत होती है तो भी ये सामने वाले को ही गलत ठहरा कर मां का साइड लेते हैं. क्योंकि इन पर मां का दबाव बहुत होता है. अपने इमोशन्स का गलत इस्तेमाल करने के कारण अक्सर ये अलग-थलग पड़ जाते हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं बचा पाते हैं. 

6.मां के लिए बेटा बन जाता है वर्चस्व की लड़ाई का प्यादा

मां के लिए बेटा बन जाता है वर्चस्व की लड़ाई का प्यादा
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मां के प्रति इन तारीखों पर जन्मे लड़को का प्रभाव बचपन से होता है और इनकी मां खासकर शादी के बाद बेटे की बहू का अधिकार बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. क्योंकि ये माएं बचपन से लेकर जवानी तक अपनी पूरी जिंदगी बेटे के इर्दगिर्द ही समेट लेती हैं और जब इन मांओं को शादी के बाद बेटा पत्नी से ज्यादा नजदीक दिखता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. ये अपने बेटे को उसकी शादी के बाद भी अपने अनुसार ही चलाना चाहती हैं और ऐसे में कुछ तारीखों पर जन्मे बेटे भी मां के दबाव में आ जाते हैं. ऐसे में मां के लिए उनका बेटा, बहू संग वर्चस्व की लड़ाई का प्यादा बन जाता है. 

7.क्या है इसका सामाधान

क्या है इसका सामाधान
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आप अपनी मां से प्यार करना गुनाह नहीं लेकिन फिर भी अपनी सीमाएं जरूर तय करें. मां का सम्मान जरूरी है लेकिन पत्नी का तिरस्कार भी अपराध है. अगर मां गलत है तो गलत का साथ न दें और पत्नी सही है तो मां को सम्मानजनक तरीके से समझाएं और बताएं कि इस वर्चस्व की लड़ाई में उनका ही बेटा पीस रहा है. क्योंकि वह मां और पत्नी दोनों को जीवन में चाहता है. 

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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