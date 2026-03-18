Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़कों पर होता है मां का गहरा प्रभाव, इमोशनल गिल्ट में सक्सेस से कई बार रह जाते हैं वंचित

3 . मां की कठपुतली कहे जाते हैं ऐसे बेटे

3

किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लड़के मूलांक 2 के कहे जाते हैं. ये अपनी मां के कहे पर ही चलते हैं. इनकी मां का दबाव इन पर बहुत होता है और यही कारण है कि ये कई बार दबाव में आकर अपने या अपने परिवार के हित के फैसले के विरुद्ध चले जाते हैं. ये मां को खुश रखने के लिए कई बार आपने करियर, सक्सेस ही नहीं, बल्कि कई बार अपनी वाइफ से भी दूरी बना लेते हैं. ये मां के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं. हालांकि ऐसा नहीं कि वह मां को तवज्जो देते हैं इसलिए गलत है बल्कि ये कई बार ये जानते हुए भी की मां उनकी गलत है सही का साथ नहीं देते हैं. इसलिए ये मां की कठपुतली कहे जाते हैं.