Numerology: मम्मा के राजा बेटा बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, मां का कर्मा बैलैंस करने आती है ये संतान

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धर्म
ऋतु सिंह | Mar 21, 2026, 09:57 AM IST
1. रिश्तों में कर्मा बैलेंस करने का क्या होता है मतलब
जब कहा जाता है कि मां-बेटे का रिश्ता कर्मा बैलेंस करने आया है तो उसका मतलब होता है यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पुराने कर्मों से जुड़ा होता है. बेटा मां की मदद, सेवा या भावनात्मक सहारा बनता है. पूर्व जन्म में मां अपने बेटे के लिए जितने भी बलिदान की होती है इस जन्म में बेटा मां के लिए वही सब कुछ कर के कर्मा बैलेंस करता है. Photo Credit: AI
2.इसलिए मां के राजा बेटे कहे जाते हैं ये लड़के
अंक ज्योतिष में जन्मतिथि को केवल संख्या नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जिनका अपनी मां से भावनात्मक जुड़ाव सामान्य से अधिक गहरा होता है. यह जुड़ाव सिर्फ वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे कर्म और पिछले जन्मों से जुड़े संबंधों के रूप में भी देखा जाता है. आज आपको उन मूलांक के बारे में बताएंगे जो अपनी मां के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और इसलिए मां के राजा बेटे कहे जाते हैं. Photo Credit: AI
3.मूलांक 4: स्थिरता और जिम्मेदारी निभाने वाले बेटे
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) वाले लड़के व्यवहार में व्यावहारिक और जिम्मेदार होते हैं. ये अपनी मां के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों को जल्दी समझ लेते हैं. कुछ अंक विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे लोग पिछले जन्म के अधूरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इस रिश्ते में आते हैं. इसलिए इनका रिश्ता गहराई में भरोसे और कर्तव्य से जुड़ा होता है. Photo Credit: AI
4.मूलांक 6: जिम्मेदारी और भावनात्मक सुरक्षा का रिश्ता
मूलांक 6 (जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ) को देखभाल करने वाला और परिवार केंद्रित माना जाता है. ये लोग अपनी मां के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और उनकी खुशी को प्राथमिकता देते हैं. अंक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार, इनका संबंध अक्सर ‘कर्मिक बैलेंस’ से जोड़ा जाता है जहां बेटा मां के जीवन में भावनात्मक सहारा बनकर आता है. यह रिश्ता त्याग और स्नेह दोनों से भरा होता है. Photo Credit: AI
5.मूलांक 8: कर्म और संघर्ष से बना गहरा जुड़ाव
मूलांक 8 (8, 17, 26) वाले लोगों का जीवन अक्सर संघर्षपूर्ण माना जाता है. यही संघर्ष उन्हें अपनी मां के और करीब ले आता है. इस मूलांक को कर्म और न्याय से जोड़ा जाता है. इसलिए कई ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा जाता है कि ये रिश्ते पिछले जन्म के कर्मों को संतुलित करने के लिए बनते हैं. मां के साथ इनका रिश्ता मजबूत, लेकिन कभी-कभी भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है. Photo Credit: AI
6.मूलांक 9: त्याग और भावनात्मक गहराई का प्रतीक
मूलांक 9 (9, 18, 27) वाले लोग संवेदनशील और त्यागी स्वभाव के होते हैं. ये अपनी मां के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. अंक ज्योतिष में इसे एक गहरे आत्मिक संबंध के रूप में देखा जाता है. ऐसा माना जाता है कि ये रिश्ते पिछले जन्मों की अधूरी भावनाओं को पूरा करने का माध्यम बनते हैं, जिससे मां-बेटे के बीच गहरी समझ विकसित होती है. Photo Credit: AI
7.रिश्ता नंबर से नहीं, समझ से मजबूत होता है
अंक ज्योतिष रिश्तों को समझने का एक दिलचस्प नजरिया देता है, लेकिन किसी भी संबंध की असली ताकत आपसी सम्मान, संवाद और भरोसे में होती है. मां-बेटे का रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपन पेरेंट्स के लिए ज्यादा ही समर्पित होते हैं और उनकी दुनिया उनके माता-पिता के इर्द-गिर्द ही घूमती है. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.
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