Numerology: मम्मा के राजा बेटा बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, मां का कर्मा बैलैंस करने आती है ये संतान

7 . रिश्ता नंबर से नहीं, समझ से मजबूत होता है

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अंक ज्योतिष रिश्तों को समझने का एक दिलचस्प नजरिया देता है, लेकिन किसी भी संबंध की असली ताकत आपसी सम्मान, संवाद और भरोसे में होती है. मां-बेटे का रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपन पेरेंट्स के लिए ज्यादा ही समर्पित होते हैं और उनकी दुनिया उनके माता-पिता के इर्द-गिर्द ही घूमती है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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