Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुए लड़के पत्नी भक्त होते हैं, ससुराल वालों की करते हैं सेवा

धर्म
ऋतु सिंह | Aug 10, 2025, 06:15 PM IST
1.कड़क और पति से अपनी बात मनवाने वाली
अंक ज्योतिष में कुछ खास तारीखों पर पैदा हुए लड़को पर उनकी पत्नी हावी होती है. इन लड़कों को ऐसी लड़कियां मिली हैं जो जिद्दी भी होती हैं और ड्रामे बाज होत हैं. एक पत्नी के रूप में कड़क और अपनी बात मनवाने वाली मिलती हैं..
2.इन 4 तारीखों पर पैदा लड़कों की बीवियां होती हैं डॉमिनेटिंग
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुईं लड़के का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक वाले लड़कों को अक्सर डॉमिनेटिंग पत्नियां मिलती हैं.
3.लेकिन होते हैं मूडी
यह मूलांक चंद्रमा से जुड़ा है, जिसे भावना, सौंदर्य, कला और कल्पना का प्रतीक माना जाता है. लेकिन साथ ही मूडी भी बनता है और इनके मन की भावनाओं अचानक से किसी के सामने आ जाती हैं. साथ ही साथ ये सहनशीलता भी देता है और प्यार करने वाला भी. इसिलए इस मूलांक के लड़के प्रेमी भी होते हैं मूडी भी. मूड आया तो पत्नी के कुछ भी कर जाएंगे और गुस्सा हुए तो सब छोड़ देंगे.
4.पति जीवनसाथी के प्रति बेहद समर्पित होते हैं
मूलांक 2 वाले लड़के के साथी अपने जीवनसाथी के प्रति बेहद समर्पित होते हैं. ये लोग छोटे-बड़े सभी फैसलों में अपनी पत्नी की राय को महत्व देते हैं.
5.इसलिए बीवी का गुलाम कहा जाता है
इसलिए मज़ाक में उन्हें बीवी का गुलाम कहा जाता है. असल में, वे एक समझदार और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए साथी होते हैं.
6.पत्नी की खुशी के लिए तत्पर
इस मूलांक के लड़के अपनी पत्नी को खुश रखने का मौका खोजते रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो अगर खुश होंगी तो वो भी खुश रह सकेंगे.
7.पत्नी की हां में हां मिलाने वाले
इस मूलांक के लड़के अपनी पत्नी की हां में हां मिलाते हैं क्योंकि ये पत्नी को ज्यादा अहमियत देते हैं. इसीलिए इन्हें जोरू का गुलाम भी कहते हैं लोग.
8.पत्नी के परिवार की देखरेख करने वाले
इस मूलांक के लड़के अपनी पत्नी के परिवार की देखरेख करने वाले होते हैं. ये सास-ससुर को सेवा भी करते हैं. इसलिए इससे इनके इन लॉज भी इन्हें मानते हैं.
डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष अंक गणनाओं के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजर से से संपर्क करें.
