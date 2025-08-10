Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुए लड़के पत्नी भक्त होते हैं, ससुराल वालों की करते हैं सेवा

3 . लेकिन होते हैं मूडी

3

यह मूलांक चंद्रमा से जुड़ा है, जिसे भावना, सौंदर्य, कला और कल्पना का प्रतीक माना जाता है. लेकिन साथ ही मूडी भी बनता है और इनके मन की भावनाओं अचानक से किसी के सामने आ जाती हैं. साथ ही साथ ये सहनशीलता भी देता है और प्यार करने वाला भी. इसिलए इस मूलांक के लड़के प्रेमी भी होते हैं मूडी भी. मूड आया तो पत्नी के कुछ भी कर जाएंगे और गुस्सा हुए तो सब छोड़ देंगे.