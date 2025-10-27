डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें
अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें
अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित
Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी
टर्मिनल-1 और 3 की कनेक्टिविटी का टेंशन हुआ खत्म, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया मेट्रो स्टेशन, ऐसी है प्लानिंग
AIBE 20: बीसीआई 28 अक्टूबर को बंद कर देगा रजिस्ट्रेशन, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई
Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार
Surya Dev Aarti: छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के साथ ही जरूर पढ़ें सूर्य देव की ये आरती, प्रसन्न होते ही पूर्ण करेंगे हर इच्छा
Temple Priest: मंदिर के पुजारियों के का किसी जाति या वंश से होना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला और दिये ये निर्देश
धर्म
Abhay Sharma | Oct 27, 2025, 01:16 PM IST
1.मूलांक से जानें वैवाहिक और पारिवारिक संबंध
अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर यह भी संकेत मिलता है कि व्यक्ति करियर में किस मुकाम पर पहुंचेगा और अपने वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों को कितनी संजीदगी से निभाएगा. इस क्रम में आइए जानें उन मूलांक के लड़कों के बारे में, जो वैवाहिक संबंध बहुत ही प्यार और वफादारी से निभाते हैं.
2.मूलांक 2
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह भावनाओं और मन का कारक चंद्रमा हैं. ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही इन जातकों के स्वभाव में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं.
3.शांत और मेहनती स्वभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 से प्रभावित लड़के स्वभाव से अत्यंत शांत और मेहनती होते हैं. इतना ही नहीं ये काम के दौरान भी शांतिपूर्ण माहौल पसंद करते हैं. इस वजह से इस मूलांक के जातक बेहतरीन एकाग्रता के साथ काम कर पाते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं.
4.परफेक्ट पार्टनर
मूलांक 2 के लड़कों को 'परफेक्ट पार्टनर' या आदर्श पति कहा जाता है. क्योंकि इस मूलांक के लड़के अपनी जीवनसाथी से बेहद प्यार करते हैं और उनकी भावनाओं और जरूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. माना जाता है कि ये अपने प्यार और समर्पण से वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देते हैं.
5.परिवार को साथ लेकर चलने वाले
इसके अलावा मूलांक 2 के जातक परिवार का अत्यधिक सम्मान करते हैं और घर के सभी सदस्यों की खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं. इन्हें अपने घर के अलावा ससुराल पक्ष में भी पसंदीदा और सम्मानित सदस्य माना जाता है. क्योंकि इनका भावनात्मक जुड़ाव हर रिश्ते को मजबूती देता है.
6.पत्नी के हर सुख-दुख के साथी
मूलांक 2 के पुरुष पत्नी के हर सुख-दुख में मजबूती से साथ खड़े रहते हैं और प्यार और भावनात्मक समर्थन देते हैं. बताते चलें कि इन्हें अपनी पत्नी का भी भरपूर सहयोग और संबल मिलता है, इस वजह से ये अपने सपने पूरे करने और जीवन में सफलता हासिल करने में सफल होते हैं.