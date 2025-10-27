Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 

1 . मूलांक से जानें वैवाहिक और पारिवारिक संबंध

1

अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर यह भी संकेत मिलता है कि व्यक्ति करियर में किस मुकाम पर पहुंचेगा और अपने वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों को कितनी संजीदगी से निभाएगा. इस क्रम में आइए जानें उन मूलांक के लड़कों के बारे में, जो वैवाहिक संबंध बहुत ही प्यार और वफादारी से निभाते हैं.