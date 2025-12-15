Numerology: माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता

3 . इंटेलिजेंसी के दम पर बनाते हैं अपनी पहचान

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है. केतु छाया ग्रह है. मूलांक 7 के लोगों पर इस ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ता है. इसमें जन्मे बच्चे भगवान से लेकर माता पिता के प्रति बहुत ही भावनात्मक होते हैं. इसके साथ ही यह अपनी इंटेलिजेंसी और भाग्य के दम पर आगे बढ़ते हैं. पढ़ने लिखने में भी होशियार और क्रिएटिव माइंड हैं.