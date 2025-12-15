Numerology: माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 15, 2025, 10:57 AM IST
1.मूलांक 7
दरअसल किसी भी व्यक्ति का जन्म महीने की किसी भी तारीख में हो, उसका मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच ही होता है. इन मूलांक से ही उसके ग्रह स्वामी का पता लगाया जा सकता है. इनमें बात करते हैं मूलांक 7 के लोगों की.
2.माता पिता का नाम करते हैं रोशन
मूलांक 7 किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है. यही वजह है कि इस तारीख में जन्मे लड़के या लड़की माता पिता का नाम रोशन करते हैं. ये बहुत ही इंटेलिजेंट तो होती ही हैं साथ-साथ किस्मत की धनी भी होती हैं.
3.इंटेलिजेंसी के दम पर बनाते हैं अपनी पहचान
मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है. केतु छाया ग्रह है. मूलांक 7 के लोगों पर इस ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ता है. इसमें जन्मे बच्चे भगवान से लेकर माता पिता के प्रति बहुत ही भावनात्मक होते हैं. इसके साथ ही यह अपनी इंटेलिजेंसी और भाग्य के दम पर आगे बढ़ते हैं. पढ़ने लिखने में भी होशियार और क्रिएटिव माइंड हैं.
4.माता पिता को गरीबी से निकाल देते हैं
मूलांक 7 में जन्मे लड़के या लड़की न बुद्धिमानी के साथ ही भाग्यशाली भी होते हैं. ये अपने दम गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्हें अमीर बना देते हैं.माता पिता की सेवा के लिए हर समय आगे रहते हैं. ये लोग स्वतंत्र रूप से और निडरता से साफ साफ बात कहने वाले होते हैं.
5.मूलांक 7 की लड़कियों में होती हैं ये खासियत
मूलांक 7 में जन्म लेने वाली लड़कियां माता पिता की लाडली होती हैं. ये बाहर से भले ही शांत और सौम्य दिखाई दें, लेकिन अंदर से बहुत ही सोचने समझने वाली होती हैं. हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती हैं. हालांकि ये काफी सोच विचार में रहती हैं.
6.पिता के होते हैं लाडले
मूलांक 7 के लड़के पिता के ज्यादा लाडले होते हैं. इनके पिता उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं. हालांकि ये भी अपने माता पिता से उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं. उनकी हर इच्छा को अपने से आगे रखते हैं.
डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.