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Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो 30 की उम्र तक रहेगा स्ट्रगल, फिर अचानक होगा किस्मत का स्विच ऑन और पैसा ही पैसा

क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत मेहनत के बावजूद सफलता देर से मिलती है? और अचानक एक उम्र के बाद सब कुछ बदल जाता है. अंकशास्त्र के मुताबिक, यह सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि जन्मतिथि की ऊर्जा भी हो सकती है, जो सही समय पर आपका भाग्य खोलती है.

ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 07:40 PM IST

1.31वें साल में कदम रखते ही लक होता है एक्टिवेट

31वें साल में कदम रखते ही लक होता है एक्टिवेट
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क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत मेहनत के बावजूद कुछ लोगों को सफलता देर से मिलती है? और अचानक एक उम्र के बाद सब कुछ बदल जाता है. ऐसे लोग जिनको लोग असफल मान बैठे होते हैं, वह 30 की उम्र के बाद अचानक से चमकते हुए उभरते हैं और उनका लक तेजी से काम करने लगता है. अंकशास्त्र के मुताबिक, यह सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि जन्मतिथि की ऊर्जा भी होता है, जो सही समय पर आपका भाग्य खोलती है. आज आपको उन मूलांक के बारे में बताएंगे जिनको 30 की उम्र तक भयानक स्ट्रगल करना होता है लेकिन 31वें साल में कदम रखते ही उनकी किस्मत का स्वीच ऑन हो जाता है. Photo Credit: AI
 

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2.बृहस्पति की चाल से जुड़ा होता है किस्मत का कनेक्शन

बृहस्पति की चाल से जुड़ा होता है किस्मत का कनेक्शन
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अंकशास्त्र में हर अंक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, उन पर बृहस्पति का प्रभाव माना जाता है. यह ग्रह ज्ञान, विस्तार और धन का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग शुरुआती संघर्ष के बाद जीवन में स्थिर और बड़ी सफलता हासिल करते हैं. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि हर देरी असफलता नहीं होती, कई बार यह सही समय का इंतजार भी होती है. Photo Credit: AI
 

3.21 की उम्र में करियर की नींव क्यों पड़ती है?

21 की उम्र में करियर की नींव क्यों पड़ती है?
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ऐसा देखा गया है कि इस मूलांक वाले लोग बचपन से ही तेज दिमाग के होते हैं, लेकिन सही दिशा उन्हें अक्सर 21 साल के आसपास मिलती है. इस उम्र में वे अपने करियर को लेकर गंभीर फैसले लेते हैं और धीरे-धीरे एक स्थिर रास्ता पकड़ लेते हैं. यह फेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आगे की सफलता की नींव बनता है. Photo Credit: AI
 

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4.30 के बाद अचानक क्यों बदलती है आर्थिक स्थिति?

30 के बाद अचानक क्यों बदलती है आर्थिक स्थिति?
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30 साल की उम्र के बाद इन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास काफी मजबूत हो जाता है. यहीं से उनकी असली ग्रोथ शुरू होती है, जब उनकी मेहनत और अनुभव मिलकर उन्हें बेहतर अवसर दिलाते हैं. कई लोगों के लिए यह उम्र प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ या नई इनकम के रास्ते खोलती है. यही कारण है कि इन्हें ‘धन आकर्षित करने वाले’ लोगों में गिना जाता है. Photo Credit: AI
 

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5.धन सिर्फ किस्मत नहीं, आदतों का खेल भी है

धन सिर्फ किस्मत नहीं, आदतों का खेल भी है
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एक दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों में सिर्फ कमाने की ही नहीं, बल्कि बचत और निवेश की समझ भी अच्छी होती है. यही छिपा हुआ पहलू है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है. वे कई स्रोतों से कमाई करने की कोशिश करते हैं और पैसे को लंबे समय तक टिकाकर रखने की क्षमता रखते हैं. आम इंसान के लिए यह एक बड़ा सबक है कि सही आदतें ही असली धन बनाती हैं. Photo Credit: AI
 

6.क्यों देर से मिलती है सफलता?

क्यों देर से मिलती है सफलता?
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इन जन्मतिथियों वाले लोगों को अक्सर शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है. लेकिन यही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है. जब सही समय आता है, तो वे तेजी से आगे बढ़ते हैं और 33 से 39 की उम्र के बीच अपने करियर के शिखर तक पहुंच सकते हैं. यह फेज उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है. Photo Credit: AI
 

7.असली फर्क मेहनत, फैसलों और धैर्य से ही पड़ता है

असली फर्क मेहनत, फैसलों और धैर्य से ही पड़ता है
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अंकशास्त्र यह संकेत जरूर देता है कि कुछ लोगों की सफलता का समय तय हो सकता है, लेकिन असली फर्क मेहनत, फैसलों और धैर्य से ही पड़ता है. अगर आपकी जन्मतिथि भी इन अंकों में आती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी हो. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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