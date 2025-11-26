FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

Photos

धर्म

धर्म

'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

मेरठ 'ब्लू ड्रम' मर्डर केस के आरोपी मुस्कान–साहिल एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि दर्दनाक घटना जिस दिन हुई थी उसी उसी दिन मुस्कान ने एक बच्चे को जन्म दिया है और ज्योतिष में ऐसे घटनात्मक संयोग का कुछ गहरा ही अर्थ होता है, चलिए समझें.

ऋतु सिंह | Nov 26, 2025, 06:05 AM IST

1.पति के जन्मदिन पर एक बच्ची को जन्म दिया

पति के जन्मदिन पर एक बच्ची को जन्म दिया
1

मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर की आरोपी मुस्कान रस्तोगी जो अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में जेल में है, ने सोमवार को अपने पति के जन्मदिन पर एक बच्ची को जन्म दिया. नवजात बच्चे के पिता के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मुस्कान मार्च में जेल जाने से पहले ही प्रेग्नेंट थी. उसका बॉयफ्रेंड और सह-आरोपी, साहिल भी जेल में है.
 

2.जन्म, मृत्यु, संकट, परिवर्तन एक ही समयावधि में आने पर विशेष संकेत

जन्म, मृत्यु, संकट, परिवर्तन एक ही समयावधि में आने पर विशेष संकेत
2

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में घटने वाली बड़ी घटनाएं, जैसे जन्म, मृत्यु, संकट, परिवर्तन एक ही समयावधि में आने पर विशेष संकेत माने जाते हैं. आइए समझें कि परंपरागत ज्योतिष इस तरह की परिस्थितियों को कैसे देखता है.
 

3. जन्म और मृत्यु का एक साथ होने का ज्योतिष में क्या अर्थ?

जन्म और मृत्यु का एक साथ होने का ज्योतिष में क्या अर्थ?
3

वैदिक ज्योतिष में जन्म और मृत्यु के समय ग्रहों की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. शास्त्रों के अनुसार  जब किसी परिवार में हानि और लाभ एक ही समय पर हों तो इसे “कर्म चक्र का परिवर्तन बिंदु” कहा जाता है. ऐसा संयोग बताता है कि परिवार में एक बड़ा अध्याय खत्म हो रहा है और एक नया अध्याय खुल रहा है. जन्म लेने वाला बच्चा अक्सर परिवार में धैर्य, जिम्मेदारी और नए आरंभ का संकेत माना जाता है. लेकिन कई मरे इंसान का पुनर्जन्म के रूप में भी इसे देखा जाता है. ज्योतिष कहता है कि मृत व्यक्ति अपने अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए वापस धरती पर भी आता है.
 

4.मां-बच्चे पर घटना का ज्योतिषीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव

मां-बच्चे पर घटना का ज्योतिषीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव
4

ज्योतिष मनोविज्ञान से भी जुड़ता है और ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु के दिन ही किसी अपने का जन्म लेने वाला बच्चा “संघर्षकालीन जन्म” श्रेणी में माना जाता है, यानी परिवार कठिन समय से गुजर रहा हो. ऐसे बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत, संवेदनशील और परिवार के प्रति ज़िम्मेदार माना जाता है, लेकिन तभी जब पहले जन्म में मृत्यु हत्या के रूप में न हुई हो और इसमें परिवार का हाथ न हो तभी. ऐसी स्थिति में बच्चे की मां की कुंडली में अचानक घटना होने पर ग्रह “शनि–केतु–राहु” की भूमिका देखी जाती है, जो जीवन में बड़े मोड़ दर्शाते हैं.

 

5.सदी और जन्म का संयोग क्या संकेत देता है?

सदी और जन्म का संयोग क्या संकेत देता है?
5

मुस्कान–साहिल मामले में जिस दिन मुस्कान के पति ने हत्या की उसी दिन बच्चे को जन्म दिया तो यह संयोग भावनात्मक रूप से जितना भारी है उतना ही ज्योतिष के अनुसार गहरे कर्मफल और जीवन-चक्र का संकेत भी माना जाता है. ज्योतिष में इसे “कर्मों का पुनर्संतुलन” और परिवार के भाग्य चक्र में एक नए अध्याय का आरंभ कहा जाता है.
 

6.जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे हैं

जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे हैं
6

 

ज्योतिष में इसे “संयुक्त ग्रह प्रभाव” या Dual Transit Impact कहा जाता है. यह स्थिति तब बनती है जब एक परिवार मृत्यु-दोष से गुजर रहा होता है, और उसी समय जन्म लेने वाला बच्चा परिवार में नई ऊर्जा, सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन लाने के लिए आता है. यह घटना बताती है कि जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे हैं, और ग्रह बल अक्सर ऐसे संयोग बनाते हैं.
 

7.बच्चे के भविष्य पर इसका क्या असर?

बच्चे के भविष्य पर इसका क्या असर?
7

जन्म कुंडली में यदि जन्म किसी परिवारिक त्रासदी वाले समय पर हो, तो ग्रहों में दो चीज़ें प्रमुख होती हैं वह है, शनि और मंगल का प्रबल प्रभाव (संघर्ष, नेतृत्व, हिम्मत) और चंद्रमा-गुरु का विशेष योग (सुरक्षा, मानसिक शक्ति, परिवार को पुनर्जीवन). ऐसे बच्चे अक्सर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर बड़े होने पर बेहद मजबूत, जिम्मेदार और परिवार को संभालने वाले व्यक्तित्व बनते हैं. लेकिन ये उन्हीं के लिए समर्पित होते हैं जो पूर्व जन्म में जिनके साथ उनका सहयोगात्मक और प्रेम का संबंध रहा हो.
 

8.मुस्कान की कुंडली और घटनाओं का संबंध

मुस्कान की कुंडली और घटनाओं का संबंध
8

जिस दिन जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है उस दिन अक्सर दशा-अंतरदशा चल रही होती है. मुस्कान के केस जैसा समय आमतौर पर शनि की साढ़े साती, राहु-चंद्र प्रभाव या गुरु परिवर्तन के दौरान आता है. ज्योतिष के अनुसार यह काल बहुत कुछ सीख देकर जाएगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

