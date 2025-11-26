'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

3 . जन्म और मृत्यु का एक साथ होने का ज्योतिष में क्या अर्थ?

3

वैदिक ज्योतिष में जन्म और मृत्यु के समय ग्रहों की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. शास्त्रों के अनुसार जब किसी परिवार में हानि और लाभ एक ही समय पर हों तो इसे “कर्म चक्र का परिवर्तन बिंदु” कहा जाता है. ऐसा संयोग बताता है कि परिवार में एक बड़ा अध्याय खत्म हो रहा है और एक नया अध्याय खुल रहा है. जन्म लेने वाला बच्चा अक्सर परिवार में धैर्य, जिम्मेदारी और नए आरंभ का संकेत माना जाता है. लेकिन कई मरे इंसान का पुनर्जन्म के रूप में भी इसे देखा जाता है. ज्योतिष कहता है कि मृत व्यक्ति अपने अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए वापस धरती पर भी आता है.

