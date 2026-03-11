क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

2 . तंत्र और पंचतत्व: आध्यात्मिक मान्यता क्या कहती है

भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर पाँच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना जाता है. इन्हें सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है.कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह विश्वास मिलता है कि नकारात्मक ऊर्जा इन तत्वों के संतुलन को प्रभावित कर सकती है. लोक मान्यताओं में बाल, वस्त्र या भोजन जैसी चीजों को ऊर्जा का माध्यम मानकर भी उदाहरण दिए जाते हैं. लेकिन आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक यह भी बताते हैं कि बिना कर्म और मानसिक स्थिति के समर्थन के कोई भी ऊर्जा स्थायी प्रभाव नहीं डालती.

(Credit Image AI)