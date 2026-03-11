FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों ने मारी उछाल

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

HomePhotos

धर्म

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

कई लोग जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद अंदर बेचैनी बनी रहती है. मेडिकल जांच सामान्य आती है, लेकिन मन अशांत रहता है. शरीर में अजीब सी थकान महसूस होती है. कुछ करने का मन नहीं करता. ऐसी स्थिति को नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक प्रभाव से जोड़कर भी देखा जाता है...

Nitin Sharma | Mar 11, 2026, 03:32 PM IST

1.हर समस्या को किसी शक्ति से जोड़ना नहीं है सही

हर समस्या को किसी शक्ति से जोड़ना नहीं है सही
1

ऐसे अनुभवों के बाद कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक प्रभाव से जोड़कर देखने लगते हैं. आध्यात्मिक परंपराओं और ज्योतिष में इस तरह की मान्यताओं पर लंबे समय से चर्चा होती रही है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर समस्या को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ना सही नहीं है. मानसिक स्वास्थ्य, जीवनशैली और सामाजिक परिस्थितियां भी कई बार ऐसी स्थितियों का कारण बन सकती हैं.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.तंत्र और पंचतत्व: आध्यात्मिक मान्यता क्या कहती है

तंत्र और पंचतत्व: आध्यात्मिक मान्यता क्या कहती है
2

भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर पाँच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना जाता है. इन्हें सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है.कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह विश्वास मिलता है कि नकारात्मक ऊर्जा इन तत्वों के संतुलन को प्रभावित कर सकती है. लोक मान्यताओं में बाल, वस्त्र या भोजन जैसी चीजों को ऊर्जा का माध्यम मानकर भी उदाहरण दिए जाते हैं. लेकिन आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक यह भी बताते हैं कि बिना कर्म और मानसिक स्थिति के समर्थन के कोई भी ऊर्जा स्थायी प्रभाव नहीं डालती.

(Credit Image AI)

3.चक्रों पर कथित प्रभाव: पहला संकेत कहां दिखता है

चक्रों पर कथित प्रभाव: पहला संकेत कहां दिखता है
3

आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार शरीर में ऊर्जा केंद्रों को चक्र कहा जाता है. इन चक्रों के असंतुलन को कई लोग मानसिक या शारीरिक असहजता से जोड़कर देखते हैं.कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले मणिपुर चक्र यानी नाभि क्षेत्र पर दिखाई दे सकता है. यह ऊर्जा केंद्र पाचन, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति से जुड़ा माना जाता है.हालांकि पेट संबंधी समस्याओं के पीछे चिकित्सा कारण भी हो सकते हैं, इसलिए विशेषज्ञ हमेशा पहले स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह देते हैं.

(Credit Image AI)

4.हृदय चक्र और भावनात्मक असंतुलन

हृदय चक्र और भावनात्मक असंतुलन
4

आध्यात्मिक परंपराओं में अनाहत चक्र को भावनाओं और संबंधों से जुड़ा ऊर्जा केंद्र माना जाता है.कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि इस चक्र में ऊर्जा अवरोध महसूस हो तो व्यक्ति को भावनात्मक तनाव, उदासी या रिश्तों में दूरी का अनुभव हो सकता है.आधुनिक मनोविज्ञान हालांकि ऐसे लक्षणों को तनाव, अवसाद या सामाजिक दबाव से जोड़कर समझता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मूलाधार चक्र और जीवन स्थिरता

मूलाधार चक्र और जीवन स्थिरता
5

ऊर्जा प्रणाली में मूलाधार चक्र को स्थिरता, सुरक्षा और भौतिक जीवन से जुड़ा माना जाता है.कई आध्यात्मिक प्रवचनों में कहा जाता है कि यदि यह ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति असुरक्षा, भय या जीवन में अस्थिरता महसूस कर सकता है.ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ लोग इसे ग्रहों की स्थिति विशेषकर राहु और केतु से भी जोड़कर देखते हैं.

6.परिवार और जीवन पर प्रभाव की मान्यता

परिवार और जीवन पर प्रभाव की मान्यता
6

कभी-कभी लोग महसूस करते हैं कि एक ही परिवार में लगातार आर्थिक या मानसिक समस्याएं बनी रहती हैं. पारंपरिक मान्यताओं में इसे “कुल दोष” या नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है.ज्योतिषी हालांकि इसे कई बार ग्रहों की चाल, कर्म और जीवन परिस्थितियों के संयोजन के रूप में समझाते हैं.विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में भावनात्मक समर्थन, संवाद और व्यावहारिक समाधान भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं.

(Credit Image AI)

7.क्या हर बीमारी का कारण तांत्रिक प्रभाव होता है

क्या हर बीमारी का कारण तांत्रिक प्रभाव होता है
7

स्वास्थ्य विशेषज्ञ और ज्योतिषी दोनों इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी बीमारी को तुरंत तांत्रिक कारण से जोड़ना उचित नहीं है.हृदय रोग, कैंसर या लीवर संबंधी समस्याएं अक्सर जीवनशैली, आनुवंशिक कारण या पर्यावरणीय कारकों से जुड़ी होती हैं.इसीलिए अनुभवी ज्योतिषी भी पहले चिकित्सकीय जांच कराने और उसके बाद ही अन्य पहलुओं पर विचार करने की सलाह देते हैं.

(Credit Image AI)

8.संतुलन का रास्ता: आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपाय

संतुलन का रास्ता: आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपाय
8

यदि कोई व्यक्ति लगातार मानसिक दबाव या बेचैनी महसूस करता है, तो विशेषज्ञ कुछ व्यावहारिक उपाय सुझाते हैं.ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या शरीर और मन के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.कई लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सकारात्मक संगति और आत्मचिंतन को भी जीवन में स्थिरता लाने का साधन मानते हैं.

(Credit Image AI)

9.जागरूकता जरूरी, डर नहीं

जागरूकता जरूरी, डर नहीं
9

तंत्र और ज्योतिष से जुड़ी चर्चाएं अक्सर रहस्य और भय से भरी होती हैं. लेकिन हर कठिनाई को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ना जरूरी नहीं है. जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव कई कारकों कर्म, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों का संयुक्त परिणाम होते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ी शक्ति संतुलित मन, सकारात्मक सोच और जागरूक जीवनशैली में ही छिपी होती है.
(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
Ketu Gochar: केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग
केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
MORE
Advertisement