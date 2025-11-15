हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 08:19 AM IST
1.मंगलसूत्र स्त्री के लिए सौभाग्य का आभूषण
मंगलसूत्र स्त्री के लिए सौभाग्य का आभूषण होता है. हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियाँ विवाह के बाद गले में मंगलसूत्र पहनती हैं. विवाह के बाद विवाहित स्त्री के गले में मंगलसूत्र होना बहुत ज़रूरी होता है.
2.मंगलसूत्र में सोने के मोती केे साथ काले मोती भी होते हैं
मंगलसूत्र में सोने के मोती केे साथ काले मोती भी होते हैं. जबकि हिंदू धर्म में विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है लेकिन मंगलसूत्र में काले मोतियों का महत्व आज भी उतना ही है. काले मोतियों के बिना मंगलसूत्र अधूरा माना जाता था.
3.काले मोती भगवान शिव का प्रतीक माने जाते हैं
काले मोती भगवान शिव का प्रतीक माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि जब कोई विवाहित स्त्री काले मोतियों वाला मंगलसूत्र पहनती है, तो उसे और उसके पति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
4.काले मोती मंगलसूत्र शुभ हैं
विवाहित महिलाओं को अक्सर काले रंग की वस्तुएं पहनने से मना किया जाता है, लेकिन यही काले मोती जब मंगलसूत्र में पिरोए जाते हैं तो शुभ हो जाते हैं. क्योंकि माना जाता है कि वैवाहिक जीवन पर बुरी नजर पड़ने से बचाने के लिए मंगलसूत्र में काले मोती लगाए जाते हैं.
5.काले मोती राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, काले मोती राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि यह शनि की कुदृष्टि को आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने से रोकता है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
