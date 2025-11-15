FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर फरार, आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे सभी डॉक्टर- सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

Jaggery or Sugar: क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? जानिए किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म

Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें

हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें

HomePhotos

धर्म

हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

Why are Black Beads in Mangalsutra?: हिंदू धर्म में वैसे तो काला रंग अशुभ माना जाता है, लेकिन मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं? आइए जानें मंगलसूत्र में काले मोती होने के पीछे का असली कारण.

ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 08:19 AM IST

1.मंगलसूत्र स्त्री के लिए सौभाग्य का आभूषण

मंगलसूत्र स्त्री के लिए सौभाग्य का आभूषण
1

मंगलसूत्र स्त्री के लिए सौभाग्य का आभूषण होता है. हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियाँ विवाह के बाद गले में मंगलसूत्र पहनती हैं. विवाह के बाद विवाहित स्त्री के गले में मंगलसूत्र होना बहुत ज़रूरी होता है.
 

Advertisement

2.मंगलसूत्र में सोने के मोती केे साथ काले मोती भी होते हैं

मंगलसूत्र में सोने के मोती केे साथ काले मोती भी होते हैं
2

 मंगलसूत्र में सोने के मोती केे साथ काले मोती भी होते हैं. जबकि हिंदू धर्म में विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है लेकिन मंगलसूत्र में काले मोतियों का महत्व आज भी उतना ही है. काले मोतियों के बिना मंगलसूत्र अधूरा माना जाता था.
 

3.काले मोती भगवान शिव का प्रतीक माने जाते हैं

काले मोती भगवान शिव का प्रतीक माने जाते हैं
3

काले मोती भगवान शिव का प्रतीक माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि जब कोई विवाहित स्त्री काले मोतियों वाला मंगलसूत्र पहनती है, तो उसे और उसके पति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
 

4.काले मोती मंगलसूत्र शुभ हैं

काले मोती मंगलसूत्र शुभ हैं
4

विवाहित महिलाओं को अक्सर काले रंग की वस्तुएं पहनने से मना किया जाता है, लेकिन यही काले मोती जब मंगलसूत्र में पिरोए जाते हैं तो शुभ हो जाते हैं. क्योंकि माना जाता है कि वैवाहिक जीवन पर बुरी नजर पड़ने से बचाने के लिए मंगलसूत्र में काले मोती लगाए जाते हैं.
 

TRENDING NOW

5.काले मोती राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं

काले मोती राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं
5

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, काले मोती राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि यह शनि की कुदृष्टि को आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने से रोकता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
Jaggery or Sugar: क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?
क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? जानिए किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?
Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म
Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म
बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स
बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन, ये हैं जीत के पीछे छुपे 6 सीक्रेट फैक्टर्स
बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत
बिहार के चुनावी नतीजों के दिन जन सुराज प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?
हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?
Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?
Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?
हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें
हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें
Numerology: मनमोहक होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, अपने लुक, पर्सनालिटी और नेचर से बन जाते हैं सबके फेवरेट
मनमोहक होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, अपने लुक, पर्सनालिटी और नेचर से बन जाते हैं सबके फेवरेट
BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?
BJP ने देश की जनता से 10 पन्नों के लेख के साथ मांगी है माफ़ी, जानिए ऐसा क्या हो गया आखिर?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE