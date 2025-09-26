Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत

5 . सफर में भटकाव

5

अगर किसी व्यक्ति के पांव के आसपास या इसके नीचे बर्थमार्क होता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति पिछले जन्म में सफर में था या फिर वह भटक रहा था.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से