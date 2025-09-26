Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत

Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 26, 2025, 11:19 AM IST
1.संत या योगी
शास्त्रों की मानें तो व्यक्ति के गर्दन पर बने बर्थमार्क उसके पिछले जन्म में योगी या संत होने का संकेत देते हैं. इसे गर्दन को स्थिरता और नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता है.
2.भावनाओं को पहुंचाई चोट
अगर किसी व्यक्ति के सीने के ऊपरी हिस्से पर किसी तरह का बर्थमार्क होता है. ऐसे में माना जाता है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है.
3.जिम्मेदारी का बोझ
जिस भी व्यक्ति के कंधों पर बर्थमार्क होता है. ऐसे में माना जाता है कि उस व्यक्ति पर पूर्व जन्म में जिम्मेदारियों का बोझ रहा है. यह जिम्मेदारी और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है.
4.किसी को धोखा दिया
अगर किसी व्यक्त्ति की रीढ़ की हड्डी के पास या फिर कमर के नीचले हिस्से में बर्थमार्क होता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया था.
5.सफर में भटकाव
अगर किसी व्यक्ति के पांव के आसपास या इसके नीचे बर्थमार्क होता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति पिछले जन्म में सफर में था या फिर वह भटक रहा था.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
