Numerology: दिल के बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं मूलांक 9 वाले, Salman Khan की तरह होते हैं भावुक लेकिन...

1 . अगर ठन गई तो फिर किसी के नहीं सुनते

1

अगर आपको मूलांक 9, यानी किसी भी महीने के 9, 18 और 27 को जन्मे लोगों को समझना है तो आप भाई जान यानी सलमान खान से कंपेयर कर सकते हैं. इस मूलांक वालें दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर एक बार ये नाराज हो गए तो इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है. ये खुद का ही नहीं, दूसरों की भी बर्बादी से पीछे नहीं हटते हैं. चलिए आज आपको मूलांक 9 की खूबियों-कमियों के बारे में बताएं और ये भी कि इस मूलांक वाले जीवन में क्या कुछ पाते हैं और खुद को ये कैसे बैलेंस्ड रख सकते हैं.