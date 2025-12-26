Numerology: दिल के बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं मूलांक 9 वाले, Salman Khan की तरह होते हैं भावुक लेकिन...

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 26, 2025, 07:03 PM IST
1.अगर ठन गई तो फिर किसी के नहीं सुनते
अगर आपको मूलांक 9, यानी किसी भी महीने के 9, 18 और 27 को जन्मे लोगों को समझना है तो आप भाई जान यानी सलमान खान से कंपेयर कर सकते हैं. इस मूलांक वालें दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर एक बार ये नाराज हो गए तो इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है. ये खुद का ही नहीं, दूसरों की भी बर्बादी से पीछे नहीं हटते हैं. चलिए आज आपको मूलांक 9 की खूबियों-कमियों के बारे में बताएं और ये भी कि इस मूलांक वाले जीवन में क्या कुछ पाते हैं और खुद को ये कैसे बैलेंस्ड रख सकते हैं.
2.इनकी सबसे बड़ी कमी है इनका गुस्सा
मूलांक 9 का राशि स्वामी मंगल है और मंगल हाई एनर्जी वाला ग्रह होते हैं. ये अपने जातकों को ऊर्जा, साहस और पराक्रम देता है और साथ ही साथ शार्ट टेंपर भी बनाता है. पल भर में ये इतने गुस्सा हो जाते हैं कि प्रलय ला दें लेकिन कुछ ही क्षण में ये शांत भी बर्फ की तरह हो जाते हैं. इनके अधिदेवता भगवान हनुमान हैं इसलिए ये निडर, साहसी और जोशीले होते हैं. ये लोग चुनौतियों का सामना करने वाले होते हैं
3.बेहद दयालु, भावुक और जुनूनी स्वभाव
मूलांक 9 के लोग बेहद दयालु, भावुक और जुनूनी स्वभाव के होते हैं. इनका दिल बहुत बड़ा होता है. अगर किसी पर दिल आ जाए, तो उसके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं. मदद करना, साथ देना और दूसरों के लिए खड़े होना इनकी फितरत होती है.
4. मूलांक 9 का सबसे बड़ा संघर्ष
इनका दिल बहुत साफ होता है, लेकिन जब इन्हें धोखा या अपमान महसूस होता है, तो ये खुद को भी नहीं बख्शते. इसी वजह से कई बार बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं.
5.क्यों होते हैं अक्सर प्यार में असफल
मूलांक 9 खासकर 27 वाले लोग दिल से बहुत गहरे, भावनात्मक और पूरी शिद्दत से प्यार करने वाले होते हैं. ये रिश्ते में खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं. वे सामने वाले की खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, जिससे उनका भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और रिश्ता असमान हो जाता है. छोटी बातों को दिल पर लेना, जल्दी आहत हो जाना और भीतर-ही-भीतर सब जमा करते जाना इनको एक दिन विस्फोटक बना देता है. ये लोग गुस्से में कठोर फैसले ले लेते हैं, जिन्हें बाद में सुधारना मुश्किल हो जाता है.
6.मूलांक 9 की कमियां
कई बार ये भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं. अगर कोई इनका भरोसा तोड़ दे तो फिर ये कभी फिर उसे माफ नहीं करते. एक बार इनके दिल से कोई उतर जाए तो फिर वह उसका चेहरा क्या नाम भी याद नहीं रखते. इन्हें किसी को माफ़ करने में समय लेते हैं. ये दिल के बुरे नहीं होते बस जिद्दी होते हैं और समझौता करना किसी चीज से इनके लिए आसान नहीं होता है.
7.कई बार प्यार में पड़ते हैं
ऐसा नहीं कि ये दिलफेक होते हैं. ये कई बार प्यार में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि इनको अपने लिए मनचाहा पार्टनर नहीं मिलता. दूसरे इनके अंदर जल्दी ही बोर होने वाली दिक्कत भी होती हैं. इनको काम ही नहीं जिंदगी में भी नयापन चाहिए होते है. अगर इनका पार्टनर बोरिंग हो तो ये रिश्ते से निकलना पसंद करते हैं. वहीं कई बार ये जिसे चाहते हैं वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता इसलिए वह कई बार प्यार में पड़ते हैं. और अगर अंत तक इन्हें वैसा पार्टनर न मिले तो ये आजीवन अकेले रहना पसंद करते हैं.
8.मूलांक 9 की खूबियां
इस मूलांक वाले बेहत दयालु और दरियादिल होते हैं, एक बार किसी की मदद करने पर उतर आएं तो अपना खजाना तक खाली कर देते हैं. अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े होने वाले और जब ठान लें तो करियर और लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं. ये आकर्षक पर्सनैलिटी वाले होते हैं और लोग इनके पास खुद-ब-खुद खिंचे चले आते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से