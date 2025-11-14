बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

3 . तेजस्वी यादव की कुंडली में बुध महादशा और राहु अंतरदशा

दूसरी ओर, तेजस्वी यादव (जन्म–9 नवंबर 1989, मकर लग्न, कुंभ राशि) की कुंडली में बुध महादशा और राहु अंतरदशा है. राहु लग्न भाव में बैठकर उनकी ऊर्जा को अस्थिर कर रहा है और मनचाहा पद पाने में बाधा डाल रहा है. साथ ही, वे शनि की साढ़े साती के तीसरे और सबसे कठोर चरण से गुजर रहे हैं, जो बड़े बदलाव देता तो है, लेकिन आसानी से नहीं. हालांकि दूसरी तरफ मंगल, शुक्र और बुध के शुभ योग उन्हें मजबूती दे रहे हैं.