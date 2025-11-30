रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष

2 . शनि के प्रभाव को मज़बूत करता है

ज्योतिष के अनुसार, सोने से पहले पैर धोने से शनि के सकारात्मक प्रभाव को मज़बूत करने में मदद मिलती है. ऐसा माना जाता है कि इससे शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, काम और करियर में देरी कम होती है और जीवन में स्थिरता आती है. वास्तु विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रात में पैर साफ़ करने से मानसिक शांति और सुकून भरी नींद आती है.