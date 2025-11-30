FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष

बड़े-बुज़ुर्ग अक्सर सोने से पहले पैर धोने की सलाह देते हैं. हालांकि यह एक साधारण सी आदत लग सकती है, लेकिन इसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय का बड़ा महत्व है. रात में पैर धोने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा प्रभावित होती है. शनिदोष दूर हो जाता है.

नितिन शर्मा | Nov 30, 2025, 07:35 AM IST

1.रात को सोने से पहले धो लें पैर

रात को सोने से पहले धो लें पैर
1

रात को सोने से पहले पैरों को धोना बेहद अच्छा होता है. यह न सिर्फ आपकी सेहत को अच्छा रखता है. बल्कि ग्रहों के दोष को भी दूर करता है. आइए जानते हैं कि आखिर रात को सोने से पहले पैर धोने के क्या फायदे होते हैं.

2.शनि के प्रभाव को मज़बूत करता है

शनि के प्रभाव को मज़बूत करता है
2

ज्योतिष के अनुसार, सोने से पहले पैर धोने से शनि के सकारात्मक प्रभाव को मज़बूत करने में मदद मिलती है. ऐसा माना जाता है कि इससे शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, काम और करियर में देरी कम होती है और जीवन में स्थिरता आती है. वास्तु विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रात में पैर साफ़ करने से मानसिक शांति और सुकून भरी नींद आती है.

3.गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में वर्णित

गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में वर्णित
3

गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में सोने से पहले पैरों को शुद्ध करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है. वे कहते हैं कि यह अभ्यास मन को शांत करता है, अनिद्रा को कम करता है और बुरे सपनों से बचाता है. साफ पैरों के साथ सोना मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

4.तामसिक ऊर्जा कम करता है

तामसिक ऊर्जा कम करता है
4

स्कंद पुराण में बताया गया है कि पैरों पर धूल, पसीना और गंदगी जमा होने से तामसिक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका नींद की गुणवत्ता, मनोदशा और समग्र ऊर्जा स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पैर धोने से यह भारी ऊर्जा दूर होती है और बेहतर आराम मिलता है.

5.सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है

सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है
5

वास्तु शास्त्र में, सोने से पहले पैर धोने को "रात्रि शुद्धि" कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास भाग्य को बेहतर बनाता है, मन और शरीर को हल्का करता है, रिश्तों में सामंजस्य लाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

