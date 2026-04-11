Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे

1 . क्यों काम करती हैं ये चीजें? सिर्फ विश्वास नहीं, एनर्जी का खेल है

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अंकशास्त्र के अनुसार हर जन्म तारीख एक खास ऊर्जा (वाइब्रेशन) से जुड़ी होती है. जब आप उसी ऊर्जा से मेल खाती चीज पहनते हैं, तो आपकी लाइफ में बैलेंस बनने लगता है.

यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे बढ़ते दिखते हैं, जबकि कुछ को बार-बार रुकावटें झेलनी पड़ती हैं. लेकिन अगर आप अपनी बर्थडेट के हिसाब से कुछ चीजें पहन लें तो ये छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं. तो चलिए जानें कौन से मूलांक के लिए किस धातु की चीज पहननी चाहिए. Photo Credit: AI