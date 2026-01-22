Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 22, 2026, 07:58 AM IST
1.इस दिन है बसंत पंचमी
दरअसल बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है. इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इस बार बसंत पंचमी पर गजकेसरी योग भी बन रहा है. इससे तीन राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी.
2.बसंत पंचमी पर बन रह राजयोग
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को सुबह 8 बजकर 33 मिनट पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है. ऐसे में गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा. यह बहुत ही शक्तिशाली गजकेसरी राजयोग है. इन राशियों को गजकेसरी राजयोग का लाभ मिलेगा.
3.मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों की कुंडली में गुरु ग्रह लग्न भाव और चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान हैं. ऐसे में इनके लिए गजकेसरी राजयोग बेहद खास साबित हो सकता है. यह योग मिथुन राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार लाने के साथ ही जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है. नौकरी से लेकर व्यापार तक में बढ़ोतरी होगी. राजनीति से लेकर प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग हैं.
4.वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ और विशेष रहने वाला है. इसकी वजह गजकेसरी योग लाभ वृषभ राशि वालों को भरपूर मिलना है. ज्योतिष के अनुसार, इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा. जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या खत्म होगी. करियर में सफलता के योग बन रहे हैं. छात्रों के लिए भी यह समय बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है. उन्नति के रास्ते खुलेंगे.
5.कुंभ राशि
बसंत पंचमी पर गजकेसरी राजयोग इस राशि के जातकों के लिए फलदायक रहेगा. कुंभ राशि वालें के दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे. ऐसे में इस राशि के जातकों को उन्नति मिल सकती है. इस राशि के जातकों के लिए गुरु द्वारा निर्मित गजकेसरी राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इस समय में खर्चों पर विराम लगेगा. विद्या की देवी के आशीर्वाद से आपके फैसले सही रहेंगे. शिक्षा से जुड़े सपने पूरे होंगे. पढ़ाई में खूब मन लगेगा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
