Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

5 . कुंभ राशि

5

बसंत पंचमी पर गजकेसरी राजयोग इस राशि के जातकों के लिए फलदायक रहेगा. कुंभ राशि वालें के दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे. ऐसे में इस राशि के जातकों को उन्नति मिल सकती है. इस राशि के जातकों के लिए गुरु द्वारा निर्मित गजकेसरी राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इस समय में खर्चों पर विराम लगेगा. विद्या की देवी के आशीर्वाद से आपके फैसले सही रहेंगे. शिक्षा से जुड़े सपने पूरे होंगे. पढ़ाई में खूब मन लगेगा.

