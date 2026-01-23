Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 23, 2026, 10:45 AM IST
1.मां सरस्वती की कृपा
मान्यता है कि इसी दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी. इसलिए बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है. आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए...
2.नहीं काटने चाहिए पौधे
बसंत पंचमी को मां सरस्वती के साथ ही प्रकृति से भी जोड़कर देखा गया है. बसंत पंचमी ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है. इसलिए इस दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए. पेड़ पौधों को काटना वर्जित माना गया हे. इससे मां सरस्वती नाराज होती हैं.
3.मन को रखें शांत
बसंत पंचमी पर मन को शांत रखना बेहद जरूरी है. इस दिन भूलकर की भी व्यक्ति को क्रोध और अंहकार नहीं करना चाहिए. इन दोनों ही चीजों को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है. बसंत पंचमी के दिन संयम बरतें और विनम्र रहें.
4.तामसिक भोजन से करें परहेज
बसंत पंचमी के दिन तामसिक भोजन और मदिर से परहेज करना चाहिए. इस दिन व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए. इसके साथ ही इस दिन मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है.
5.ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये काम
बसंत पंचमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुभ माना गया है. उगते सूर्य को जल अर्पित करने के साथ ही मां सरस्वती का ध्यान करें और पूजा अर्चना करें. माता रानी को पीले रंग की मिठाईयों का भोग लगाये. इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.
6.नई शुरुआत के लिए है बेहद शुभ दिन
बसंत पंचमी किसी भी नये काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है. इस शिक्षा से जुड़ा कोई भी काम करने से लेकर वाहन या भूमि खरीदने का बेहद शुभ अवसर है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
