Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती

6 . नई शुरुआत के लिए है बेहद शुभ दिन

बसंत पंचमी किसी भी नये काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है. इस शिक्षा से जुड़ा कोई भी काम करने से लेकर वाहन या भूमि खरीदने का बेहद शुभ अवसर है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

