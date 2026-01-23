FacebookTwitterYoutubeInstagram
धार- भोजशाला में पूजा-नमाज एक ही दिन, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानी, भोजशाला में मुस्लिम पक्ष पढ़ रहा नमाज, भोजशाला में दोपहर 3 बजे तक नमाज

HomePhotos

धर्म

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती

हिंदू धर्म में हर तिथि का महत्व है. इसी में माघ महीना बहुत खास माना गया है. इसी महीने में आती है बसंत पंचमी. माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला बसंत पंचमी का पर्व भी इन्हीं में से एक है. आज मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती हैं. वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं, जो आज गलती से भी नहीं करने चाहिए.

नितिन शर्मा | Jan 23, 2026, 10:45 AM IST

1.मां सरस्वती की कृपा

मां सरस्वती की कृपा
1

मान्यता है कि इसी दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी. इसलिए बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है. आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए...

2.नहीं काटने चाहिए पौधे

नहीं काटने चाहिए पौधे
2

बसंत पंचमी को मां सरस्वती के साथ ही प्रकृति से भी जोड़कर देखा गया है. बसंत पंचमी ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है. इसलिए इस दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए. पेड़ पौधों को काटना वर्जित माना गया हे. इससे मां सरस्वती नाराज होती हैं.

3.मन को रखें शांत

मन को रखें शांत
3

बसंत पंचमी पर मन को शांत रखना बेहद जरूरी है. इस ​दिन भूलकर की भी व्यक्ति को क्रोध और अंहकार नहीं करना चाहिए. इन दोनों ही चीजों को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है. बसंत पंचमी के दिन संयम बरतें और विनम्र रहें. 

4.तामसिक भोजन से करें परहेज

तामसिक भोजन से करें परहेज
4

बसंत पंचमी के दिन तामसिक भोजन और मदिर से परहेज करना चाहिए. इस दिन व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए. इसके साथ ही इस दिन मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है.

TRENDING NOW

5.ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये काम

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये काम
5

बसंत पंचमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुभ माना गया है. उगते सूर्य को जल अर्पित करने के साथ ही मां सरस्वती का ध्यान करें और पूजा अर्चना करें. माता रानी को पीले रंग की मिठाईयों का भोग लगाये. इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. 

6.नई शुरुआत के लिए है बेहद शुभ दिन

नई शुरुआत के लिए है बेहद शुभ दिन
6

बसंत पंचमी किसी भी नये काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है. इस शिक्षा से जुड़ा कोई भी काम करने से लेकर वाहन या भूमि खरीदने का बेहद शुभ अवसर है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

