Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री

1 . कहां जा रहे हैं बागेश्वर बाबा

1

सनातन हिंदू धर्म के प्रचार, कथा और दरबार लगाने के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर बाबा एक महीने तक दरबार नहीं लगाएंगे. दरबार न लगने की खबर लगते ही भक्त परेशान होने लगे हैं. बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहा जा रहे हैं तो आइए जानते हैं एक महीने तक कथा रोकने से लेकर दरबार न लगाने और बाबा बागेश्वर के जाने का स्थान.