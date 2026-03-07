FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. यह अपडेट बागेश्वर धाम से लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है, जिसमें बताया गया है कि अगले 1 महीने तक धीरेंद्र शास्त्री न कोई कथा करें और नहीं दरबार लगाया जाएगा. बागेश्वर बाबा कथा से लेकर टीवी और इंटरनेट से दूर रह

Nitin Sharma | Mar 07, 2026, 10:15 AM IST

1.कहां जा रहे हैं बागेश्वर बाबा

कहां जा रहे हैं बागेश्वर बाबा
1

सनातन हिंदू धर्म के प्रचार, कथा और दरबार लगाने के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर बाबा एक महीने तक दरबार नहीं लगाएंगे. दरबार न लगने की खबर लगते ही भक्त परेशान होने लगे हैं. बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहा जा रहे हैं तो आइए जानते हैं एक महीने तक कथा रोकने से लेकर दरबार न लगाने और बाबा बागेश्वर के जाने का स्थान.

2.मोबाइल, इंटरनेट और बागेश्वर से दूर रहेंगे धीरेंद्र शास्त्री

मोबाइल, इंटरनेट और बागेश्वर से दूर रहेंगे धीरेंद्र शास्त्री
2

एक महीने तक बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया और बागेश्वर तक से धीरेंद्र शास्त्री एक दूर रहेंगे. इसकी वजह धीरेंद्र शास्त्री का एकांतवास पर जाना है. वे एक माह तक बर्फीले पहाड़ों में साधना करेंगे. इस दिव्य साधना के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री सभी तरह के संपर्क से दूर रहेंगे और ईश्वर की भक्ति व साधना में अपना समय बिताएंगे.

3.बद्रीनाथ धाम के बर्फीली पहाड़ियों में करेंगे साधना

बद्रीनाथ धाम के बर्फीली पहाड़ियों में करेंगे साधना
3

बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वह एक महीने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के बर्फीली पहाड़ों में एकांतवास में रहेंगे. यहां वे दिव्य साधना करेंगे. इस दौरान वे हर किसी के संपर्क से अलग होंगे.

4.गुरु आज्ञा से बर्फीली पहाड़ियों पर करेंगे तप

गुरु आज्ञा से बर्फीली पहाड़ियों पर करेंगे तप
4

बाबा बागेश्वर ने अपनी ही एक कथा में इसका ऐलान किया है कि वे 1 महीने तक कथा या दरबार नहीं लगाएंगे. वह गुरु आज्ञा से बद्रीनाथ धाम की बर्फीली पहाड़ियों  में एकांतवास में साधना के लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस मोड़ पर हम खड़ें हैं. उस मोड़ पर खुद को साधना बहुत जरूरी है.

5.नई तैयारियों के साथ आएंगे वापस

नई तैयारियों के साथ आएंगे वापस
5

उन्होंने कहा कि खुद का तप और साधना करना बेहद जरूरी है. अब इसके लिए गुरु की आज्ञा मिल गई है तो इसलिए अब बागेश्वर बाबा मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, कथा, मिलना सब कुछ त्याग कर बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर जप तप करेंगे. उन्होंने कहा कि यहां से हम नई उर्जा, नए विचारों, नई तैयारी के साथ वापस आएंगे.

