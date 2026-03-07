FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
17 नए स्टेशन... दिल्लीवालों को कल मिलेगी नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

17 नए स्टेशन... दिल्लीवालों को कल मिलेगी नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

HomePhotos

धर्म

Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

Habits That Bring Bad Luck: ज्योतिष के अनुसार, आदतों के हिसाब से ही हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं, बुरी आदतों के कारण कई बार हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं. आज हम आपको ऐसी ही 6 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बदनसीबी लाते हैं. 

Abhay Sharma | Mar 07, 2026, 09:12 PM IST

1.नाखून चबाना (Photo Credit - AI Generated)

नाखून चबाना (Photo Credit - AI Generated)
1

ज्योतिष के अनुसार जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर होने लगता है और इन लोगों को आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप इस आदत को ठीक कर लेते हैं तो आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी सेहत में भी सुधार होगा.   (Photo Credit - AI Generated)

Advertisement

2.पैर हिलाने की आदत

पैर हिलाने की आदत
2

बैठे-बैठे पैर हिलाने का मतलब है व्यक्ति किसी चीज के बारे में लगातार सोच रहा है, इसका अर्थ है आपका चंद्रमा कमजोर है, जो लोग खाली बैठे हुए पैर हिलाते हैं वह मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें तनाव लेने की आदत होती है. पैर हिलाने की आदत सुधार लेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी.  (Photo Credit - AI Generated)

3.सलीके से काम न करना

सलीके से काम न करना
3

जूते चप्पल, कपड़े, घर और किताबों को सलीके से नहीं रखने की आदत से शनि ग्रह कमजोर होता है. इससे रोजगार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. घर में चोरी जैसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं. अगर आप अपनी चीजों को अच्छे से रखेंगे तो इससे आपका करियर बेहतर होगा.  (Photo Credit - AI Generated)

4.बेडरूम और बाथरूम की सफाई न करना

बेडरूम और बाथरूम की सफाई न करना
4

बेडरूम और बाथरूम में साफ सफाई  नहीं रखते हैं तो इससे शुक्र ग्रह कमजोर होता है. इसलिए इन जगहों की सफाई का खास ख्याल रखें. साफ-सफाई न रखने से  घर में रहने वाले सदस्‍य मानसिक तनाव का शिकार होते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

TRENDING NOW

5.पशु-पक्षियों को दाना न देना

पशु-पक्षियों को दाना न देना
5

इसके अलावा पेड़-पौधों को जल न देना, पशु-पक्षियों को दाना या चारा नहीं खिलाने से बुध कमजोर होता है और जिससे आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जब मौका मिले ये काम जरूर करें.    (Photo Credit - AI Generated)

6.जूठे बर्तन को ऐसे ही रख देना

जूठे बर्तन को ऐसे ही रख देना
6

ज्योतिष के अनुसार, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन अगर अगले दिन या सुबह के समय में साफ करते हैं, तो इससे चंद्रमा और शनि रुष्ट हो जाते है. इसके कारण आपकी सफलता रुक जाती है.  (Photo Credit - AI Generated)

7.इधर-उधर थूकने की आदत

इधर-उधर थूकने की आदत
7

कई लोगों की इधर-उधर थूकने की आदत होती हैं. बता दें कि ऐसा करने से कुंडली में शनि कमजोर होता है. इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ना ही आपके लिए अच्छा होगा.  (Photo Credit - AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 7 March: कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chardham Yatra Registration 2026: चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस
चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
Meen Sankranti 2026: किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
MORE
Advertisement