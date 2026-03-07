Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

2 . पैर हिलाने की आदत

2

बैठे-बैठे पैर हिलाने का मतलब है व्यक्ति किसी चीज के बारे में लगातार सोच रहा है, इसका अर्थ है आपका चंद्रमा कमजोर है, जो लोग खाली बैठे हुए पैर हिलाते हैं वह मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें तनाव लेने की आदत होती है. पैर हिलाने की आदत सुधार लेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी. (Photo Credit - AI Generated)