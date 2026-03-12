Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

5 . बहुत ज्यादा आलस

5

बहुत से लोगों में आलस करने की आदत होती है. यह आलस की आदत व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है. देर तक सोना और देर से उठने की वजह से उनका भाग्य सो जाता है. इ​सलिए जीवन में तरक्की पाने के लिए आलस को छोड़ दें. इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

