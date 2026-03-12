Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

धर्म
Nitin Sharma | Mar 12, 2026, 10:57 AM IST
1.खराब आदतें
ज्यादातर लोग मानते हैं कि नकारात्मकता बाहर से आती हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़े शास्त्रों की मानें तो नकारात्मकता आपके अंदर से आती है. इसकी जड़ आपकी खराब आदतें होती हैं, जो मन पर हावी हो जाती हैं.
2.कड़वे झूठ और अपमानजनक शब्द
शास्त्रों में बताया गया कि कुछ लोग दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते. वे दूसरों को कड़वे शब्द और झूठ मुंह पर ही बोल देते हैं. ऐसा कर वे दूसरे का अपमान तो कर देते हैं, लेकिन यह खराब आदत उनको एक दिन अकेला कर देती है. इससे रिश्ते कमजोर होते हैं. साथ ही व्यक्ति का मन भी अशांत रहता है.
3.बहुत ज्यादा गुस्सा करना
कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. गुस्सा आने पर वह किसी को कुछ भी बोल देते हैं. यह आदत न सिर्फ आपके रिश्तों को खराब करती है, बल्कि गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खोखला और कमजोर करता है. इसलिए गुस्सा की जगह व्यक्ति मीठा बोलें. इससे मन हल्का रहता है.
4.सोचने समझने की क्षमता भी होती है प्रभावित
बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है. इससे व्यक्ति के मन में द्वैष रखने से शांति खत्म होती है. इसलिए हमेशा शांत और संयम के साथ रहना चाहिए. इससे फैसले अच्छे होते हैं. दिमाग सही रहता है.
5.बहुत ज्यादा आलस
बहुत से लोगों में आलस करने की आदत होती है. यह आलस की आदत व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है. देर तक सोना और देर से उठने की वजह से उनका भाग्य सो जाता है. इसलिए जीवन में तरक्की पाने के लिए आलस को छोड़ दें. इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
