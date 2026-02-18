FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज शुरू, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर CM योगी का पोस्ट, आज से यूपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं की परीक्षा, 12 मार्च तक चलेंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, परीक्षा में 53 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Ramzan 2026: 19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय

19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय

Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि

गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि

OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा

इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा

धर्म

Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि

20वीं सदी के संत नीम करौली बाबा आज भी आस्था और विश्वास का बड़ा नाम है. हालांकि आज वे देह रूप में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार लोगों के जीवन को दिशा देती हैं. यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उनके उत्तराखंड स्थिति कैंची धाम पर पहुंचते हैं. यहां विदेशी लोगों का भी मजमा लगा रहता है...

नितिन शर्मा | Feb 18, 2026, 08:51 AM IST

1.बाबा नीम करौली के विचार

बाबा नीम करौली के विचार
1

इसकी वजह बाबा नीम करौली का चमत्कार और शिक्षा व विचार हैं, जिन्हें जीवन में उतारने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं. जीवन में सुख समृद्धि  दिन दोगुनी तेजी से बढ़ती हैं. आइए जानते हैं बाबा नीम करौली 5 विचार, जिन्हें जीवन में उतारने मात्र से व्यक्ति की सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं.

2.पैसों का सही इस्तेमाल

पैसों का सही इस्तेमाल
2

नीम करौली बाबा ने कहा है कि धन एक साधन है. यह साध्य नहीं है. पैसा कमाना जितना जरूरी है. उतना ही जरूरी उसका सही इस्तेमाल है. इ​सलिए धन को फिजूल खर्च  न करें. पैसों को जोड़ें निवेश करें. यह कठिन समय में आपको मजबूती से खड़ा रख सकता है.

3.धर्म सेवा और निवेश

धर्म सेवा और निवेश
3

नीम करौली बाबा ने कहा कि धन कमाने के बाद इसके तीन हिस्से करने चाहिए. इसे धार्मिक कार्यों में खर्च करें. दान करें. अपनी जरूरतें पूरी करें और किसी भूखे को इस पैसे भोजन जरूर कराये. ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है. घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है.

4.किसी को न बताये अपनी कमजोरी और ताकत

किसी को न बताये अपनी कमजोरी और ताकत
4

बाबा ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी या ताकत के विषय में न बताये. यह जितनी गोपनीय होगी. उतना ही अच्छा रहेगा. बाबा कहते थे कि अपनी कमजोरी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए. क्योंकि दुनिया हर समय सहानुभूति नहीं देती. इसलिए अपनी कमजोरियों को खुद दूर करें.

5.भगवान पर रखें पूरा विश्वास 

भगवान पर रखें पूरा विश्वास 
5

जीवन में अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, लेकिन इस समय में घबराने की जगह भगवान को याद करें. भगवान पर पूरा विश्वास रखें. भगवान से कठिन समय काटने और सामर्थ देने की प्रार्थना करें. ऐसा करने से दुख दूर होने के साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है. 

6.सादा जीवन ऊंच विचार

सादा जीवन ऊंच विचार
6

नीम करौली बाबा ने कहा कि जीवन में वही व्यक्ति तरक्की करता है, जो सादगी भरा जीवन व्यतीत करने के साथ ही अच्छे विचार रखता है. दिखावे से दूर रहता है. उनका संदेश था कि जीवन को सरल रखें. कम इच्छाएं, कम तनाव. अधिक सेवा, अधिक शांति रहेगी. 

